2025. november 6. csütörtök Lénárd
Egy élelmiszerboltban vásárló nő a hűtőrészlegnél.
Nyitókép: Getty Images/Tang Ming Tung

Furcsa kettősség a kiskereskedelemben

Infostart / MTI

2025. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene változatlan maradt az előző hónaphoz képest.

Szeptemberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,0 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett.

A jelentés kitért arra is, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.

A KSH adatai szerint az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – derül ki a jelentésből.

2025. január–szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.

élelmiszer

ksh

kiskereskedelem

forgalom

üzemanyag

Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan

Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan

A szamárköhögés is úgy kezdődik, mint a nátha, vagyis a legtöbb esetben orrfolyással, köhögéssel vagy torokfájással, a csecsemőknél viszont elég hamar lehet állapotromlás – mondta az InfoRádióban Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára. Arra is figyelmeztetett, hogy bár minden köhögési roham megviseli a babákat, ha ezek erőteljessé válnak, akár csonttörés is történhet, vagy elkékülhetnek a csecsemők.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot

Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot

Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

