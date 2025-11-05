ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 5. szerda Imre
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke (j) Puskás Ferenc-mintabankjegyet ad át Csányi Sándornak, az OTP Bank elnökének az OTP tõzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen a Budapesti Értéktõzsde - MNB Budai Központban 2025. november 5-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Varga Mihály: a lakosság készen áll, hogy még inkább partnere legyen a tőzsdei cégeknek

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen.

Az OTP és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 30 évben. Ahhoz, hogy ez folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél többen gondolkodjanak ilyen befektetésekben – mondta a rendezvényen Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

2010-ben még a GDP 82 százaléka volt a hazai nettó megtakarítások aránya, most 114 százalék ugyanez a szám. Ez szerinte azt mutatja, hogy

a magyar lakosság készen áll rá, hogy a mostaninál is nagyobb mértékben legyen partnere a tőzsdén szereplő cégeknek.

Hozzátette még, hogy a magyar gazdaság sikerességéhez bizalomra is szükség van.

„Minél több bizalomra, mert bizalom nélkül nem lesznek befektetések, beruházások, fejlesztések nem lesznek ebben a magyar gazdaságban. Amikor a jövő lehetséges útjait keressük, akkor arra kell valamennyiünknek építeni, hogy ez a kölcsönös bizalom, akár tőzsde, akár a bankrendszer, akár más ágazatok, vállalatok irányába, vagy a lakossági megtakarítások irányába kialakuljon, és lehetőleg minél kevesebb olyan döntés szülessen, amely ezeket a bizalmi faktorokat erodálja, csökkenti, mert akkor tudnak az emberek akár közép, akár hosszú távon is befektetési trendekben gondolkodni” – fejtette ki.

Az OTP Bank máig egyedülálló tőzsdére lépésekor a befektetők 1150 forintos átlagáron jegyezhettek részvényt, ami azóta a 270-szeresére emelkedett – idézte fel a pénzintézet elnöke. Csányi Sándor rámutatott, hogy az OTP és a Budapesti Értéktőzsde sikere nem választható el egymástól, hiszen ma az ő papírjaik adják a tőzsdei forgalom 60 százalékát.

Budapest, 2025. november 5. Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke (j), Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke (b2) és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgatója (b) az ünnepélyes tõzsdei kereskedésindító csengetésen az OTP tõzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen a Budapesti Értéktõzsde - MNB Budai Központban 2025. november 5-én. MTI/Kocsis Zoltán
Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke (j), Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke (b2) és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgatója (b) az ünnepélyes tõzsdei kereskedésindító csengetésen az OTP tõzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen a Budapesti Értéktõzsde - MNB Budai Központban 2025. november 5-én. MTI/Kocsis Zoltán

”Innen is csak azt tudom üzenni a befektetőknek, és egyúttal az ügyfeleknek is, hogy a pénzük biztonságban van, a különböző gazdasági nehézségek ellenére sem volt soha kétséges az OTP stabilitása, ez legalább akkora, ha nem nagyobb érték, mint az árfolyam emelkedése. Az ügyfeleknek élenjáró technológiával próbáljuk a legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtani. A részvényeseknek pdig azt üzenem, hogy tanuljanak azoktól, akik idejekorán eladták a részvényüket, úgyhogy tartsák meg és üljenek rajta vagy szaporítsák” – mondta.

A legnagyobb piaci értékű és legnagyobb tőzsdei forgalmú vállalatnak számító OTP sikerében a tőzsde által nyújtott átláthatóság is szerepet játszott – fogalmazott a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Tóth Tibor emlékeztetett rá, hogy a válságok korában is stabil szigetként működő BÉT 1990-ben mindössze 11 papírral és 1000 pontos indexszel indult, ami mára meghaladta a százezret.

