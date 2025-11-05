ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.63
usd:
336.67
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Paks II. atomerőmű építési területe a helyszínen tartott sajtóbejárás napján, 2023. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Paks II: önthetik a betont!

Infostart / MTI

A Paks II. építése során a helyi beszállítás részaránya elérheti a 40 százalékot. A vezető orosz és magyar vállalatok mellett számos külföldi, európai, ázsiai és amerikai cég vesz benne részt. 80 év lehet az üzemideje.

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést az Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe - közölte a Roszatom orosz vállalat szerdán.

A közlemény szerint a kedden kiadott engedélyek alapján megkezdődhet 5. blokk nukleáris sziget létesítményeinek alapozása és építése, amelynek fővállalkozója, tervezője és kivitelezője a Roszatom állami vállalat mérnöki részlege, az Atomstroyexport. A munkálatok várhatóan 2026 februárjában kezdődnek.

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdete - tették hozzá.

"A magyar megrendelő által megszerzett engedélyek lehetővé teszik az Atomstroyexport vállalat mint fővállalkozó számára, hogy aktív előkészületeket tegyen az első betonöntésre, amire 2026 februárjában kerül sor - idézi a közlemény Alekszandr Mertent, a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnökét.

Közleményükben felidézték: a Paks II Atomerőmű az első modern, orosz tervezésű, VVER-1200 reaktorokkal épülő atomerőmű, amely az Európai Unióban valósul meg. Az atomerőmű a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodás és az új atomerőmű építésére vonatkozó három alapszerződés alapján épül, létesítési engedélyét a magyar nukleáris hatóság 2022. augusztusában adta ki. Ezek alapján befejeződtek az atomerőmű előkészítő munkálatai, elkészült a blokk munkagödre. Az orosz üzemekben megkezdődött a kulcsfontosságú berendezések gyártása.

A Paks II. építése során a helyi beszállítás részaránya elérheti a 40 százalékot. A vezető orosz és magyar vállalatok mellett számos külföldi, európai, ázsiai és amerikai cég vesz benne részt. Az erőműbe tervezett III+ generációs, 1200 megawatt elektromos teljesítményű, nyomottvizes VVER-1200-as reaktorok megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek. A VVER-1200-as reaktorokkal szerelt blokkok tervezett üzemideje 60 év, ami 20 évvel meghosszabbítható.

Kezdőlap    Gazdaság    Paks II: önthetik a betont!

paks

atomerőmű

paks 2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

"Adatfrissítés céljából" őrizetbe vettek magyar diákokat Ukrajnában

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem

Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem

Az RSF közlése szerint november 4-én lelőttek és megsemmisítettek egy, a Szudáni Légierőhöz tartozó Il–76-os szállítógépet Babanusa közelében, állításuk szerint senki nem élte túl az incidenst - tudósított a Defence Blog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a terv: hamarosan gyorsvasúttal utazhatunk Budapestről ezekbe a csodás európai nagyvárosokba

Itt a terv: hamarosan gyorsvasúttal utazhatunk Budapestről ezekbe a csodás európai nagyvárosokba

Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 15:48
Varga Mihály: a lakosság készen áll, hogy még inkább partnere legyen a tőzsdei cégeknek
2025. november 5. 15:00
Balogh László: nagyon pörög a kistelepülések ingatlanpiaca
×
×
×
×