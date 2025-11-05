Paks II: önthetik a betont!

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést az Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe - közölte a Roszatom orosz vállalat szerdán.

A közlemény szerint a kedden kiadott engedélyek alapján megkezdődhet 5. blokk nukleáris sziget létesítményeinek alapozása és építése, amelynek fővállalkozója, tervezője és kivitelezője a Roszatom állami vállalat mérnöki részlege, az Atomstroyexport. A munkálatok várhatóan 2026 februárjában kezdődnek.

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdete - tették hozzá.

"A magyar megrendelő által megszerzett engedélyek lehetővé teszik az Atomstroyexport vállalat mint fővállalkozó számára, hogy aktív előkészületeket tegyen az első betonöntésre, amire 2026 februárjában kerül sor - idézi a közlemény Alekszandr Mertent, a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésért felelős alelnökét.

Közleményükben felidézték: a Paks II Atomerőmű az első modern, orosz tervezésű, VVER-1200 reaktorokkal épülő atomerőmű, amely az Európai Unióban valósul meg. Az atomerőmű a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodás és az új atomerőmű építésére vonatkozó három alapszerződés alapján épül, létesítési engedélyét a magyar nukleáris hatóság 2022. augusztusában adta ki. Ezek alapján befejeződtek az atomerőmű előkészítő munkálatai, elkészült a blokk munkagödre. Az orosz üzemekben megkezdődött a kulcsfontosságú berendezések gyártása.

A Paks II. építése során a helyi beszállítás részaránya elérheti a 40 százalékot. A vezető orosz és magyar vállalatok mellett számos külföldi, európai, ázsiai és amerikai cég vesz benne részt. Az erőműbe tervezett III+ generációs, 1200 megawatt elektromos teljesítményű, nyomottvizes VVER-1200-as reaktorok megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi biztonsági követelményeknek. A VVER-1200-as reaktorokkal szerelt blokkok tervezett üzemideje 60 év, ami 20 évvel meghosszabbítható.