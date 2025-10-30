Közelít a rettegett fertőzés: a magyar határ túloldalán a katonaságot is bevetették

Már több mint egy hónapja terjed az afrikai sertéspestis Horvátországban, különösen Szlavónia és Baranya térségében. A vírus kizárólag házisertéseket és vaddisznókat fertőz meg, emberre nem jelent veszélyt, viszont az állattartásban és a húsiparban súlyos gazdasági károkat okoz. A legfrissebb hírek szerint egy nagy mezőgazdasági vállalat telepén körülbelül tízezer sertést kellett elaltatni a fertőzés miatt – írja az agroinform.hu.

A vírus jelenlétét már a magyar határtól alig néhány tíz kilométerre is kimutatták. Eszék külvárosában, Nemetinben egy 1600 sertést tartó telepen ütötte fel a fejét a fertőzés. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a horvát hadsereget is bevetették: a katonai egységek fertőtlenítést végeznek, valamint részt vesznek a sertések elaltatásában és elszállításában is.

Jó hír, hogy Magyarországon a házisertés-állományban, eddig nem azonosították az afrikai sertéspestist. A vadállományban viszont már jelen van a vírus, főként az Alföld egyes részein. A fertőzött vaddisznók közvetetten veszélyeztethetik a házisertés-telepeket is – olvasható.

Somogy vármegyében a legfrissebb Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatok alapján 246 települést soroltak közepes fertőzési kockázati kategóriába. Ennek ellenére 2025 márciusa óta a megye területén PCR-tesztekkel vizsgált kilőtt vaddisznók mind negatív eredményt mutattak.

A horvát agrárminiszter szerint a járvány terjedéséért elsődlegesen az emberi tényezők okolhatók: a felelőtlenség, az illegális állatszállítás, illetve a nem megfelelő higiéniai intézkedések. Ez különösen veszélyes a határ menti magyar térségekben, mint például Baranya megyében, ahol körülbelül 335–340 ezer sertés található.

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy vármegyei elnöke hangsúlyozta: kiemelten fontos az ország sertésállományának megóvása. A megelőzés és a járványügyi szabályok szigorú betartása elengedhetetlen. Előnyt jelent, hogy a Duna és a Dráva természetes akadályt képez a fertőzött vadállomány mozgása előtt, ami segíti a védekezést.

Mit jelent ez a gazdák számára?

Amennyiben a vírus elérné Magyarországot, az érintett sertéstelepeken az állományt el kellene pusztítani, a telepeket fertőtleníteni kellene, továbbá szigorú korlátozásokat kellene bevezetni az állatok szállítására, a húsfeldolgozásra és az exporttevékenységre vonatkozóan.