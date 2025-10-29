ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Nyitókép: Pixabay

589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet szeptemberben

Infostart / MTI

Szeptemberben a termék-külkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,4 százalékkal maradt el a 2025. augusztusitól, az importé pedig 3,8 százalékkal meghaladta azt.

Szeptemberben a kivitel értéke 13,1 milliárd euró (5142 milliárd forint), a behozatalé 12,5 milliárd euró (4911 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 4,9 százalékkal, az importé 7,8 százalékkal nőtt.

A KSH hozzátette, naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,8 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,5 százalékkal emelkedett, a behozatalban 1,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,8 százalékkal, a dollárral szemben 6,1 százalékkal erősödött.

A jelentés részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0 százalékkal csökkent, importvolumene 17 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 0,6 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 7,6 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,6 százalékkal csökkent, importvolumene 1,9 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,3 százalékponttal lassította a teljes kivitelt, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 89 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál, az importjuké viszont gyakorlatilag stagnált. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 2,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez, importoldalon nem befolyásolta azt érdemben.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,6 százalékkal nőtt, a behozatalé alapvetően nem változott. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,1 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését, importban azonban nem járult hozzá érdemben a volumenváltozáshoz.

A jelentésből kiderült, hogy az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene minimálisan, 0,1 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 4,5 százalékkal nőtt.

A termék-külkereskedelmi mérleg 275 millió euróval romlott a 2024. szeptemberi egyenleghez képest, 908 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,5 százalékkal, a behozatalé 16százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 22 millió euróval romlott, 319 millió eurós passzívumot mutatott.

A KSH közölte: január-szeptemberben a kivitel értéke 110,4 milliárd euró (44 336 milliárd forint), a behozatalé 102,6 milliárd euró (41 207 milliárd forint) volt. A kivitel volumene gyakorlatilag stagnált, a behozatalé 2,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A termék-külkereskedelmi mérleg 701 millió euróval javult, a többlet 7,8 milliárd euró volt az első kilenc hónapban.

A cserearány 2,7 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 2,6 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva az árfolyam nem változott az előző év azonos időszakihoz képest - közölte a KSH.

gazdaság

ksh

export

import

külkereskedelem

