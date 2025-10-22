Bérbe ad? Itt a NAV-intelem!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több olyan esetet tárt fel, amikor a bevallási tervezetek pontatlanságát a korábbi, hibás járulékbevallások okozták. A hivatal a honlapján részletes tájékoztatókban ismerteti az eseteket, ezzel is segítve a pontos adatközlést.

Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel, anélkül, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet vallottak volna. Az ilyen visszaigénylések előfordulásának egyik oka jellemzően az volt, hogy a kifizető társaság a havi 08-as bevallásban, illetve az éves jövedelemigazoláson sem szerepeltette a megfelelő adatokat. A problémát gyakran az okozta, hogy a kifizetők nem tudták: az osztalékelőleget és annak osztalékká válását is rögzíteni kell a 08-as bevallásban, külön-külön időpontban – olvasható a NAV közleményében.

Hasonló hibák fordultak elő az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmek esetében is.

Több magánszemély magasabb összegű levont adóelőleget tüntetett fel a bevallásában, mint amit a kifizető ténylegesen bevallott. A különbség oka az volt, hogy a bérleti díjat fizető kifizetők – például gazdasági társaságok vagy sportegyesületek – a havi 08-as járulékbevallásban nem adták meg az adatokat, noha azokat az éves M30-as igazolásban feltüntették. Az ilyen eltérések miatt a NAV több esetben vizsgálatot indított, és a kifizetőknek pótlólagosan kellett közölniük a hiányzó adatokat.

A 08-as járulékbevallások pontos és teljeskörű kitöltése nemcsak azért fontos mert jogszabályi kötelezettség, hanem azért is, mert a magánszemélyek bevallási tervezetének alapját is képezi. Ha a bevallás hiányos, a tervezetek sem tartalmaznak pontos adatokat, ami szükségessé teszi mind a magánszemély, mind a kifizető későbbi adóhatósági kontrollját – olvasható.

A NAV arra kéri a kifizetőket, hogy minden kifizetést a megfelelő időszakhoz kapcsolódóan, pontosan tüntessenek fel a 08-as bevallásban. A figyelmes kitöltéssel elkerülhető a hatósági ellenőrzés, a bírság, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetése is. „A közös cél a szabályos adózói gyakorlat elősegítése és az adminisztratív hibák csökkentése.” Ezt segítik a most közzétett részletes tájékoztatók, amelyek itt és itt érhetőek el.