ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.85
usd:
334.85
bux:
104182.83
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Bérbe ad? Itt a NAV-intelem!

Infostart

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az elmúlt időszakban több olyan vizsgálatot folytatott le, amelyek azért indultak, mert a magánszemélyek részére teljesített kifizetésekről a kifizetők hibás 08-as járulékbevallásokat adtak be. A hivatal az estekről készített összefoglalóval hívja fel adózók figyelmét, hogy a pontos kitöltéssel előzzék meg az ellenőrzést és a szankciókat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több olyan esetet tárt fel, amikor a bevallási tervezetek pontatlanságát a korábbi, hibás járulékbevallások okozták. A hivatal a honlapján részletes tájékoztatókban ismerteti az eseteket, ezzel is segítve a pontos adatközlést.

Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel, anélkül, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet vallottak volna. Az ilyen visszaigénylések előfordulásának egyik oka jellemzően az volt, hogy a kifizető társaság a havi 08-as bevallásban, illetve az éves jövedelemigazoláson sem szerepeltette a megfelelő adatokat. A problémát gyakran az okozta, hogy a kifizetők nem tudták: az osztalékelőleget és annak osztalékká válását is rögzíteni kell a 08-as bevallásban, külön-külön időpontban – olvasható a NAV közleményében.

Hasonló hibák fordultak elő az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmek esetében is.

Több magánszemély magasabb összegű levont adóelőleget tüntetett fel a bevallásában, mint amit a kifizető ténylegesen bevallott. A különbség oka az volt, hogy a bérleti díjat fizető kifizetők – például gazdasági társaságok vagy sportegyesületek – a havi 08-as járulékbevallásban nem adták meg az adatokat, noha azokat az éves M30-as igazolásban feltüntették. Az ilyen eltérések miatt a NAV több esetben vizsgálatot indított, és a kifizetőknek pótlólagosan kellett közölniük a hiányzó adatokat.

A 08-as járulékbevallások pontos és teljeskörű kitöltése nemcsak azért fontos mert jogszabályi kötelezettség, hanem azért is, mert a magánszemélyek bevallási tervezetének alapját is képezi. Ha a bevallás hiányos, a tervezetek sem tartalmaznak pontos adatokat, ami szükségessé teszi mind a magánszemély, mind a kifizető későbbi adóhatósági kontrollját – olvasható.

A NAV arra kéri a kifizetőket, hogy minden kifizetést a megfelelő időszakhoz kapcsolódóan, pontosan tüntessenek fel a 08-as bevallásban. A figyelmes kitöltéssel elkerülhető a hatósági ellenőrzés, a bírság, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetése is. „A közös cél a szabályos adózói gyakorlat elősegítése és az adminisztratív hibák csökkentése.” Ezt segítik a most közzétett részletes tájékoztatók, amelyek itt és itt érhetőek el.

Kezdőlap    Gazdaság    Bérbe ad? Itt a NAV-intelem!

nav

vizsgálat

bevallás

bérbeadás

hiba

magánszemélyek

járulék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan üzemanyaghiány a budapesti repülőtéren, korlátozások léptek életbe

Váratlan üzemanyaghiány a budapesti repülőtéren, korlátozások léptek életbe

Az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - közölte a repülőteret üzemeltető Budapest Airport szerdán az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 19:22
Regős Gábor a foglalkoztatottsági adatokról: egyre nagyobb gondot jelent a nyugdíjba vonulók pótlása
2025. október 22. 18:42
Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Magyarországon
×
×
×
×