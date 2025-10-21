ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 21. kedd
közlekedés sofőr vezetés kormány wtf meglepődés váratlan // shocked driver in the car
Nyitókép: anyaberkut / Getty Images

Hideglelés az autópályán, amikor szembe jön ez a látvány – videó

Infostart

A két útpályát elválasztó sáv sövényéből bukkant elő a "csoda", de előtte megjárta a szembe sávot is, vérfagyasztó pillanatokat okozva néhány sofőrnek.

Októberben egy úriember úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat. Ráadásul nem aprózta el az illető: először az egyik sávban a forgalommal szemben haladt. Ilyet az autópályakezelőnél is ritkán látnak – derült ki az MKIF videója mellé írt szövegből.

A férfi aztán valószínűleg észlelte, hogy nincs jó helyen, ezért megállt, a biciklivel átmászott az elválasztó sáv sövényén, és a pályán keresztbe áttekert a pihenőbe. A kalandnak az útellenőr és a rendőrség vetett véget.

Nem lehet elégszer elmondani: az autópálya nem kerékpárút, a gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is, akárcsak gyalog vagy keresztbe közlekedni a pályán – figyelmeztet az MKIF. Gyorsforgalmi úton haladva egy forgalommal szemben érkezőre, ráadásul kerékpárral közlekedőre senki nem számít, az elválasztó sáv növényzetéből biciklivel előbukkanó alakra pedig végképp blokkolóan hathat.

