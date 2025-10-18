ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Long-haired woman with a remote control turns on the air conditioner for a comfortable indoor microclimate.
Nyitókép: Tatiana Meteleva/Getty Images

Két hétig féláron adják a klímaberendezést – íme a feltételek

Infostart

Az MVM télindító klímaakciót indít a háztartások támogatására.

Az MVM csoport kedvezményes klímával segíti a téli felkészülést lakossági ügyfeleinek, ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára - közölte az MVM csoport.

Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn induló, két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez.

A kedvezmény azok számlára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is.

A pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott, személyre szabott ajánlatban láthatják az ügyfelek.

Közölték: a kedvezmény alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja, így az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű berendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes folyamatot a társaság intézi, így az ügyfelek számára az ügymenet egyszerű és átlátható.

A kedvezmény 2025. október 20. és november 2. között érhető el csak lakossági ügyfelek számára, és nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással együtt. Kizárólag a kéthetes kampányidőszakban rögzített regisztrációk jogosítanak a kedvezmény igénybevételére, míg a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik.

Az MVM csoport az ország teljes területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül 1 év kivitelezési garanciát is biztosít. A társaságcsoport célja, hogy minél több háztartás számára elérhetővé tegye az energiahatékony, környezetbarát fűtési megoldásokat, ezzel is hozzájárulva Magyarország energiahatékonysági céljaihoz és a fenntartható jövő megteremtéséhez – írták.

Kezdőlap    Gazdaság    Két hétig féláron adják a klímaberendezést – íme a feltételek

akció

mvm

klíma

fűtés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól

Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
Több jelentős módosítás is életbe lép a Magyar Fejlesztési Bank koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású Otthonfelújítási Programban. Csökken az önerő mértéke, és szélesedik a programban elvégezhető felújítások köre – mondta az InfoRádióban Kasziba Levente, az MFB EU-üzleti igazgatója.
 

Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott a Fehér Ház előtt, miután két és fél órát töltött a Fehér Házban, ahol Donald Trumppal találkozott. Azt amerikai elnök, távozóban a Fehér Házból, nem nyilatkozott a sajtónak.
 

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók

„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók

A kriptovaluta befektetésekkel kapcsolatos csalások szinte mindig a garantált hozam ígéretével kezdődnek, de valójában nincs olyan kriptobefektetés, ami biztos nyereséget jelentene – figyelmeztetett Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója a Préda második évadának nyitóepizódjában hétfői adásában. Kiberbűnügyi podcastünkben ezúttal arról volt szó, milyen trükkökkel húzzák be ügyfeleiket, és lopják el befektetéseiket kriptós csalók az interneten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 18.)

A Pénzcentrum 2025. október 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky guarded on Tomahawk missile talks with Trump after White House meeting

Zelensky guarded on Tomahawk missile talks with Trump after White House meeting

Following the meeting, Trump calls for Kyiv and Moscow to "stop where they are" and end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 21:45
Új lendületet kaphatnak a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok
2025. október 17. 21:10
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
×
×
×
×