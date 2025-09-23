ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
330.11
bux:
98510.23
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Felapríthatják a Google-t

Infostart

Indul az Egyesült Államok kontra Google adtech per jóvátételi szakasza, melynek a végén a keresőcégre ismét strukturális változások várhatnak.

Hétfőn kezdetét veszi az idei második jóvátételi eljárás a Google ellen, alig néhány héttel azután, hogy a keresőcég számára kedvező véget ért az első, melynek tétje a vállalat strukturális átalakítása volt. Ezúttal az online hirdetési megoldások piaca a harctér, ahol szintén komoly a tét - írja a hwsw.hu.

A mostani jóvátételi szakasz a jogsértés tényét idén nyári ítélet egyenes folyománya - az eljárás éppen egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor az amerikai igazságügyminisztérium (DOJ) azzal citálta bíróság elé a Google-t, hogy a cég komplex szolgáltatás-hálózatot épített ki az évek során, részben akvizíciókon keresztül, az adtech-eszközök használatát korlátozta, illetve manipulálta a hirdetési aukciókat.

Az eset nem csak az amerikai versenyjog számára jelentett vörös vonalat,

hiszen az Európai Unióban is indult gyakorlatilag ugyanezzel a potenciális visszaéléssel kapcsolatban eljárás, mely éppen szeptember elején, 2,95 milliárd eurós bírság kiszabásával ért véget. Bár az EU ebben az eljárásban is előírhatta volna a strukturális változásokat, a bizottság maradt a relatív kevés visszatartó erőt képviselő bírságolás mellett (ezzel a Google-t az elmúlt tíz évben összesen 11,6 milliárd euróra bírságolták).

A Google a DOJ-jal folytatott első, az online keresőpiaci monopóliumról csörtéjében augusztusban már megúszta a feldarabolást, ez azonban a mostani ügyben eljáró bírót, Leonie Brinkema-t nem kötelezi.

A jóvátételi szakasz meghallgatásai előreláthatóan két hétig tartanak majd, a Google pedig az ítélethozatalt követően fellebbezhet, az ügy teljes lezárása ezért évekig húzódhat.

Kezdőlap    Gazdaság    Felapríthatják a Google-t

google

piaci verseny

online hirdetési piac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Legjobb", "kedvenc", "egyedülálló" – mi megy át a GVH rostáján?

"Legjobb", "kedvenc", "egyedülálló" – mi megy át a GVH rostáján?

A reklámok világában a figyelem megszerzése mindennél fontosabb. Napi több tucat hirdetéssel találkozunk, ezért a vállalkozások igyekeznek minél ütősebb üzenetekkel kitűnni. Az egyik bevett eszköz, ha azt állítják magukról, hogy valamiben ők a „legjobbak” vagy „elsők”. Mivel az ilyen üzenetek jellegüknél fogva különösen alkalmasak a fogyasztói ügyleti döntés befolyásolására, ezért azok folyamatosan a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálati fókuszában vannak. Márpedig a GVH nagyon szigorú mérce alapján szokott dönteni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta

Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta

Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

It comes after France joined the UK, Canada, Australia and Portugal in formally recognising a Palestinian state in recent days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 22:48
Újabb EU-s források szabadulhatnak fel számunkra – ha úgy döntenek
2025. szeptember 22. 21:33
Zelenszkij egykori fontos embere szerint a csatlakozásuk összedöntené az EU-t
×
×
×
×