Nyitókép: Facebook/Energiaügyi Minisztérium

Paks összteljesítményének a négy és félszeresét adják már a hazai megújuló áramtermelők

Infostart

Az ipari létesítményekkel együtt az ősz elejére már több mint 316 ezer rendszer termelt tisztán áramot idehaza az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint.

A villamosenergia-ellátásért felelős MAVIR adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye Magyarországon – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Összehasonlításképpen érdemes tudni, hogy a Paksi Atomerőmű négy blokkjának összteljesítménye körülbelül 2000 megawatt.

A megújuló kapacitások legnagyobb részét (8116,5 megawattot) a naperőművek adják, majd biomassza-biogáz (444,5 MW), szél (325,1 MW), víz (62,49 MW), hulladék (49,4 MW) és földhő (2,7 MW) a sorrend.

A posztban emlékeztetnek, hogy a hazai naperőművek kapacitása a nyáron érte el a 8 gigawattot. A háztartási napelemek darabszáma pedig tavasszal haladta meg a 300 ezret.

Az ipari létesítményekkel együtt az ősz elejére már több mint 316 ezer rendszer termelt tisztán áramot.

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség adatai szerint 2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint a nyolcszorosára.

A minisztérium kiemelte: Magyarország világelsőnek számít azzal, hogy a megtermelt árammennyiség egynegyede a naperőművekből származott tavaly. A bejegyzés égén megjegyzik: a kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázataival a biogáz és a földhő fokozott hasznosítását vagy a megújuló alapú távhőtermelést is támogatja a további előrelépés érdekében.

