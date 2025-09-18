ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Példátlan költekezésbe kezd Németország, az EU engedélyével

Infostart

Annak ellenére hagyta jóvá az Európai Bizottság Németország költségvetési tervét, hogy azzal áthágják az EU legfontosabb költségvetési szabályait.

Az Európai Bizottság jóváhagyta Németország nagyszabású költségvetési tervét, annak ellenére, hogy az ország az uniós korlátok felett költekezne, mondták névtelenséget kérő magas rangú bizottsági tisztviselők – írta meg a Politico.

A brüsszeli testület döntése szerint a hétéves kiadási terv összhangban van az EU költségvetési szabályaival. A döntés utat nyit a védelmi és az infrastrukturális kiadások jelentős növelése előtt, amit az Európai Bizottság már régóta szorgalmazott. A lépés ugyanakkor bírálatokat is kiváltott.

Vannak, akik szerint a bizottság azért huny szemet a szabályszegések felett, mert Németország az EU legnagyobb és legbefolyásosabb tagállama.

A kiadási terv szerint Németország államadóssága és költségvetési hiánya a következő években meg fog ugrani, majd hosszabb távon csökken. Cél, hogy az ország gazdasági növekedését újraindítsák az évek óta tartó stagnálás után. A hiány a bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva 2026-ban éri el a csúcspontját 3,8 százalékkal, majd 2029-re 1,9 százalékra csökken. A csúcspont jóval meghaladja az EU 3 százalékos limitjét.

Eközben a GDP-arányos államadósság a 2025-ös 64 százalékról 2029-re 66,5 százalékra emelkedik, és a terv szerint ezt követően csökkenésnek indul. Ezek is meghaladják a maastrichti kritériumokban lefektetett 60 százalékos maximumértéket. Ezek a számok ráadásul nem tartalmazzák a megnövekedett katonai kiadásokat.

Az ország az 1990-es újraegyesítés óta legambiciózusabb fegyverkezési programjának keretében katonai költségvetését a 2025-ös 2,4 százalékról a GDP 3,5 százalékára tervezi emelni 2029-ig, reagálva az ukrajnai háború miatti uniós és amerikai nyomásra.

Az EU-ban a túlköltekező országokkal szemben létezik egy szankciós mechanizmus, a bizottság ugyanakkor megerősítette, hogy nem indít túlzottdeficit-eljárást Németországgal szemben. A tisztviselők szerint az ország kiadásainak megugrása átmeneti jellegű, és az nem veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását.

Ezzel a döntéssel a bizottság minden uniós tagállam költségvetési tervének áttekintésével végzett. Novemberben előzetes értékelést ad arról, hogy a tagországok teljesítik-e hosszú távú kiadási kötelezettségeiket.

Annak érdekében, hogy több időt kapjon a kritériumok teljesítésére, Németország kérte a költségvetési terve időhorizontjának négyről hét évre történő kiterjesztését. A hosszabbításért cserébe Berlin ígéretet tett olyan uniós ajánlások elfogadására, mint a bürokrácia csökkentése és több, magasan képzett bevándorló befogadása.

