Friss külkeradatokat adott ki a KSH

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit, az importé pedig 2,1 százalékkal elmaradt attól.

A kivitel értéke júliusban 12,0 milliárd euró (4804 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4574 milliárd forint) volt.

Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt júliusban az egy évvel korábbihoz képest, az importé 3,3 százalékkal csökkent.

Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,1 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.

A KSH hozzátette: a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,1 százalékkal, a behozatalban 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 2,6 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 1,6 százalékkal gyengült, a dollárral szemben 5,7 százalékkal erősödött.

Ami a részleteket illeti, a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,9 százalékkal, importvolumene 2,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,3 százalékponttal, a behozatalban 1,2 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumenbővülését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,3 százalékkal, importvolumene 1,5 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport kivitelben 1,3 százalékponttal, behozatalban 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 50, az importjuké 3,7 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése kivitelben 1,9 százalékponttal, behozatalban 0,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumenbővüléséhez.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 5,7 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban nem befolyásolta érdemben, importban pedig 0,3 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését.

A KSH jelentése szerint az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 0,8 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 380 millió euróval javult a tavaly júliusihoz képest, 736 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 72 százaléka bonyolódott le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,6 százalékkal, a behozatalé 0,3 százalékkal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 209 millió euróval javult, 158 millió eurós passzívumot mutatott.

Január–júliusban a kivitel értéke 86,5 milliárd euró (34 910 milliárd forint), a behozatalé 79,0 milliárd euró (31 903 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest a kivitel volumene 1,5 százalékkal, a behozatalé 1,0 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 1,4 milliárd euróval javult, a többlet 7,5 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az év első hét hónapjában a kivitelben 3,6 százalékkal, a behozatalban 2,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz mérten. A cserearány 1,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 3,5 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 1,6 százalékkal gyengült - közölte a KSH.