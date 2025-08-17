ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: YouTube/Inforádió

Üzenem a rémhírkeltőknek, nem lesz drágulás - közölte Panyi Miklós az új lakáshitelekről

Infostart / MTI

A fix 3 százalékos lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint.

Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, "Üzenet a rémhírkeltőknek" bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett

sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.

Csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot - tette hozzá az államtitkár.

"Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását" - jelentette ki Panyi Miklós.

Kezdőlap    Gazdaság    Üzenem a rémhírkeltőknek, nem lesz drágulás - közölte Panyi Miklós az új lakáshitelekről

kamat

lakás

lakáshitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Mértékadó személyiségek, borászok mellett orvosok, szakértők, közéleti személyiségek is csatlakoztak nyilatkozatukkal ahhoz a nyílt levélhez, amely a borkultúra érdekében született "Tiéd a mérték" címmel. A vállalkozás célja, hogy új alapokra helyezze a felelős borfogyasztás társadalmi megítélését, hangsúlyozza a borkultúra felbecsülhetetlen értékét, miközben elutasítja az öncélú alkoholfogyasztást.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében

Egetrengető áttörésről beszél Trump jobbkeze: orosz-amerikai alku született az ukrajnai béke egyik legfontosabb kérdésében

Steve Witkoff amerikai különmegbízott vasárnap a CNN műsorában bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozójukon "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára, és Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek - írta meg a Hill.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a Hatoslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti az 1,4 milliárdos főnyereményt

Itt a Hatoslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti az 1,4 milliárdos főnyereményt

Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Putin agreed to security guarantees for Ukraine being part of potential peace deal, US envoy says

Steve Witkoff describes the proposal as "game-changing" as Zelensky joins a call with European leaders ahead of his White House visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 12:28
Parádés fejlesztési terv 2035-ig, több ezer állami projektet neveztek meg
2025. augusztus 17. 11:53
Olasz nyaralás: egyes helyeken már beavatkoznak, ha túl sokan vannak
×
×
×
×