KSH: továbbra is lejtmenetben a magyar gazdaság

A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A májusinál 1,2 százalékkal kisebb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év májusához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában, valamint a villamos berendezés gyártásában kismértékű növekedés következett be, ugyanakkor a járműgyártás kibocsátása jelentősen visszaesett.

Az év első hat hónapjában az ipari termelés 3,9 százalékkal kisebb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

A KSH arról is beszámolt, hogy a gazdaság egyik húzóágazata, az építőipar ugyancsak rosszul teljesített az év első öt hónapjában. A termelés volumene 2,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Májusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,6, munkanaptényezővel kiigazítva 5,5 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 26,0 százalékkal nagyobb volt. Az előző hónaphoz mérve az építőipar termelése májusban 2,5 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 11,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 29,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. májusinál.