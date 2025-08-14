ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.36
usd:
337.82
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: pixabay

KSH: továbbra is lejtmenetben a magyar gazdaság

Infostart

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A májusinál 1,2 százalékkal kisebb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év májusához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában, valamint a villamos berendezés gyártásában kismértékű növekedés következett be, ugyanakkor a járműgyártás kibocsátása jelentősen visszaesett.

Az év első hat hónapjában az ipari termelés 3,9 százalékkal kisebb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

A KSH arról is beszámolt, hogy a gazdaság egyik húzóágazata, az építőipar ugyancsak rosszul teljesített az év első öt hónapjában. A termelés volumene 2,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Májusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,6, munkanaptényezővel kiigazítva 5,5 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 26,0 százalékkal nagyobb volt. Az előző hónaphoz mérve az építőipar termelése májusban 2,5 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 11,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 29,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. májusinál.

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: továbbra is lejtmenetben a magyar gazdaság

ksh

építőipar

ipari teljesítmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Donald Trump amerikai elnök "nagyon komoly következményekkel" fenyegette meg orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, ha a Kreml vezetője nem fejezi be a háborút. Javában zajlanak az előkészületek a két vezető közti, pénteki csúcstalálkozóra, Ukrajna jelezte, hogy nem fogadják el a kétoldalú egyeztetés kimenetelét. Közben az orosz katonák gyorsan nyomulnak Pokrovszktól északra, az ukrán hatóságok kimenekítik a polgári lakosságot Dobropillija térségéből. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lép a MÁV a hőségriadóban: erre számíts a nagyobb pályaudvarokon vasárnapig

Lép a MÁV a hőségriadóban: erre számíts a nagyobb pályaudvarokon vasárnapig

Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer in Downing Street ahead of Trump-Putin summit

Zelensky to meet Starmer in Downing Street ahead of Trump-Putin summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 05:36
SZÉP-kártyázik? Határidő jön
2025. augusztus 13. 20:03
Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után
×
×
×
×