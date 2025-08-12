ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.57
usd:
338.56
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Árrésstopvita – A versenyhivatal szembeszáll a kereskedelmi szövetség érvelésével

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Hasznos az árréstop, az érintett termékek körében csökkentek az árak, és visszautasítják a jelentéseik politikai nyomásgyakorlásra való felhasználását – mondta Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője az InfoRádióban. Korábban vita alakult ki a Gazdasági Versenyhivatal és az Országos Kereskedelmi Szövetség között arról, hogyan kell értelmezni a versenyhivatal jelentését.

Korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) azt közölte: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatai is alátámasztják, hogy ki kell vezetni az árréscsökkentést. Horváth Bálint, a versenyhivatal kommunikációs vezetője erre reagálva az InfoRádióban azt mondta: az ő vizsgálati eredményeikből nem vonható le az OKSZ következtetése, és visszautasítják, hogy politikai nyomásgyakorlásra próbálják felhasználni a jelentéstervezeteiket.

A Gazdasági Versenyhivatal tavasszal indított gyorsított ágazati vizsgálatot a tejtermékek és a tojás piacán. A GVH néhány hete, július elején tette közzé a jelentés tervezetét, és ebben számos tényezőt azonosított, amelyek hatással lehettek a drágulásra, illetve az egyes értékláncok árképzésére, így a fogyasztói árak alakulására is – tette hozzá Horváth Bálint.

„A GVH megállapította, hogy a tejtermékek piacán több korábbi javaslata is hasznosult,

a 2023 nyarán elindított online árfigyelő rendszer, illetve a 2025 márciusától alkalmazott árréscsökkentés is mérsékelte a fogyasztói árakat,

tehát ezek a kormányzati beavatkozások mindkét esetben csökkentették a fogyasztói árakat a tej- és természetesen más termékek esetében is” – hangsúlyozta a versenyhivatal kommunikációs vezetője.

Hozzátette: alapvetően összetett hatások okozták a 2024-2025-ös áremelkedéseket, amelyek növelték az élelmiszer-inflációt; a takarmányárak és az energiaárak növekedése, a munkaerőhiány, az értékláncon belüli jövedelmi viszonyok átrendeződése és egyes kiskereskedők beszerzési gyakorlatai is hozzájárulhattak az árak növekedéséhez – vélekedett Horváth Bálint, aki szerint a GVH elemzése egyértelműen kimutatta, hogy a 2025 tavaszától alkalmazott árréscsökkentés jó hatással volt az árakra, vagyis csökkentette a fogyasztói árakat azokban a termékkörökben, amelyekre vonatkozott.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség nem így értelmezte a GVH elemzését, szerinte abból az derül ki, hogy nem a kiskereskedelem felelős az áremelkedésekért, hanem a beszállítói árak, és arra a következtetésre jut, hogy az árréstop nem segít az infláció megfékezésében, más káros mellékhatásai viszont vannak.

A versenyhivatal kommunikációs vezetője más véleményen van. Újra hangsúlyozta, hogy a vizsgálataik azt támasztották alá, hogy az áremelkedések okai nagyon sokrétűek voltak, több tényező együttes hatása is befolyásolta az árak alakulását. Azt is hozzátette, hogy egyelőre csak jelentéstervezetekről van szó, ezeket tették közzé a honlapjukon, és augusztus 25-ig a piaci szereplők véleményezhetik ezeket. A versenyhivatal a vélemények beérkezése után fogja majd véglegesíteni mind a tejtermékekre, mind a tojáspiacra vonatkozóan a gyorsított ágazati vizsgálat jelentését.

„A GVH nagyon határozottan visszautasítja, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit”

– mondta Horváth Bálint, hozzátéve: a GVH gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közleményében megfogalmazott következtetések. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert a GVH „a magyar emberek oldalán áll, és ezek az intézkedések csökkentették az árakat, ami különösen a nehezebb szociális helyzetben lévők számára fontos”.

Ma több kiskereskedelmi vállalkozás ellen is folynak különböző versenyfelügyeleti eljárások, például tiltott árrögzítés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy a fogyasztók megtévesztése miatt. Az árréscsökkentés bizonyítottan, a GVH gyorsított ágazati vizsgálata szerint is alátámasztottan segített a magyar vásárlóknak, mert csökkenő árakat eredményezett, ami egyébként a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online árfigyelő rendszerben is nyomon követhető – hangsúlyozta Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Árrésstopvita – A versenyhivatal szembeszáll a kereskedelmi szövetség érvelésével

gvh

országos kereskedelmi szövetség

gazdasági versenyhivatal

horváth bálint

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának
Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak - jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok

42,4 fok: sorra dőlnek meg a hőségrekordok

A július vége óta tartó hőhullám során Koszovóban - 42,4 Celsius-fokkal - megdőlt a hőségrekord, Szlovéniában pedig - 28 fokkal - a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zsidó gasztrobulival rázzák fel a vidéket: ahol a kóser sólet és a szabolcsi paprika együtt robban

Zsidó gasztrobulival rázzák fel a vidéket: ahol a kóser sólet és a szabolcsi paprika együtt robban

Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
National Guard troops arrive in Washington DC on Trump's orders

National Guard troops arrive in Washington DC on Trump's orders

The president has also pledged to take control of the city's police force to beef up law and order, despite figures showing a decrease in violent crime.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 16:55
Sokkal könnyebb lesz belépni a netbankba
2025. augusztus 12. 16:20
Megduplázta árbevételét a Waberer’s csoport
×
×
×
×