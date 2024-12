Elindult a visszaszámlálás: berúgja az ajtót a One, és felforgatja a telekommunikációs piacot

A telekommunikációs területen 2025. január elsejétől új időszak veszi kezdetét a 4iG csoportnál a One márka elindulásával. A vállalatcsoport idei harmadik negyedéves pénzügyi és üzleti mérlegét bemutató háttérbeszélgetés után a vezérigazgató az InfoRádióban értékelte az eredményeket, illetve vázolta a közeljövő nagy kihívásait.

Fekete Péter elmondta: a harmadik negyedévben 15,7 százalékkal nőtt és így elérte a 179 milliárd forintot az árbevételük. Ugyanebben az időszakban az EBITDA-növekedés (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 2,7 százalékos volt, így 59 milliárd forintos eredményt abszolváltak.

A 4iG az év első kilenc hónapját 507,8 milliárdos árbevétellel zárta, ami több mint 20,5 százalékos növekedés,

illetve a kilenchavi EBITDA tekintetében 169,8 milliárd forintot ért el, ami több mint 28 százalékos emelkedést jelent az előző év teljes időszakához képest.

Fekete Péter hozzátette: a korábbi IT-profillal összehasonlítva az átalakuláson átmenő vállalatcsoport most már dominánsan a telekommunikációs szolgáltatások értékesítéséből éri el mind az árbevételei, mind a profitja jelentős részét. A 2024-es év első kilenc hónapjában a 4iG árbevételének a 87 százaléka, az EBITDA-nak pedig a 95 százaléka származott a telekommunikációs szektorból. A cégcsoport továbbra is sokat profitál az IT területén, így a vezérigazgató elégedett az év eddigi részében elért eredményekkel a hazai piacon és más országokban is. Külön kiemelte a Vodafone Magyarország idei tevékenységét, amit a lakossági és a vállalati üzletágban is rendkívül eredményesnek nevezett. Úgy véli, hogy az Invitech és a Digi is „komoly eredményjavulást mutatott” 2024 szeptemberéig.

A 4iG csoport leányvállalatai is kifejezetten jól teljesítenek. Fekete Péter elmondta: már Albániában is jelentős piaci részesedéssel rendelkeznek, és ennek megfelelően a bevételek is jól alakultak eddig. Emlékeztetett, hogy a nyugat-balkáni országban konszolidációt végeztek, melynek eredményeképpen két helyi telekommunikációs vállalatot vásároltak meg, illetve integráltak. A vezérigazgató tájékoztatása szerint

a 4iG idén Albániában érte el a legnagyobb növekedést, csaknem 20 százalékos árbevétel-javulást, illetve jelentős EBITDA-bővülést is fel tud mutatni a cégcsoport.

Hozzátette: Montenegróban mobiloperátorként vannak jelen, amely területen óriási a konkurenciaharc, de Fekete Péter szerint eddig sikeresen állták a piaci versenyt, amit jól jelez a több mint ötszázalékos árbevétel-növekedés. Kiemelte, hogy a 4iG leányvállalatai Magyarországon is jól teljesítettek, folyamatos javulás figyelhető meg.

A 4iG csoport a Digi, az Invitech, az Antenna Hungária és a Vodafone felvásárlását követően 2025. január elsejétől új branddel, a One márkával jelenik meg a piacon. Fekete Péter szerint ezzel lezárul az az időszak, amely során integrálták a magyarországi leányvállalatokat. A következő évtől tehát megszűnnek a felsorolt cégek, és

a lakossági, valamint a vállalati üzletágban a One márkanév alatt folytatja telekommunikációs kereskedelmi tevékenységét a 4iG.

A vezérigazgató megjegyezte: komoly integrációs munka zajlott az elmúlt időszakban, melynek célja az volt, hogy a Vodafone Magyarországot függetlenítsék a Vodafone csoporttól, illetve felkészítették a leányvállalatokat arra, hogy integrált platformon lehessen értékesíteni a telekommunikációs szolgáltatásokat.

Fekete Péter végül beszélt arról is, melyek lesznek a legfontosabb feladatok a következő év első felében. „Az első negyedévben nagyon sok teendőnk lesz a rebranding körül. Nagyon szeretnénk, hogy az ügyfeleink érezzék az új energiát, a lendületet, illetve azt, hogy egy új időszakot kezdünk a telekommunikációs iparban azzal, hogy megjelenik az új márkánk, a One” – fogalmazott a 4iG csoport vezérigazgatója.

