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Nyitókép: Robert Way/Getty Images

Szoros a verseny, ott liheg a Google nyakában a ChatGPT

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A chatbotot üzemeltető OpenAI adatai szerint az ő szoftverük már a Google keresőforgalmának húsz százalékát bonyolítja, azonban pár dolog árnyalja a nyilvánosságra hozott információkat.

Ma már nem csak a klasszikus keresőmotorokat használják a felhasználók, erre a célra ott vannak a mesterséges intelligenciák is. A Big Technology cikke szerint az OpenAI úgy becsüli, hogy a ChatGPT már elérte a Google keresőforgalmának mintegy 20 százalékát. A mérőszám alapján ez a világ második legnagyobb keresőmotorjává tenné a szolgáltatást, az adatot ugyanakkor érdemes fenntartással kezelni – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

A ChatGPT fogyasztói termékekért felelős vezetője, Adam Fry a lapnak azt mondta, az OpenAI vezető terméke rohamosan közelít a Google-höz – bár ezt érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a vállalat éppen a tőzsdei bejegyzés előtt áll, és a cégek ilyenkor szeretik minél inkább felverni részvényeik árfolyamát.

A vezető az adatok publikálásakor a „keresés-szerű lekérdezések” fogalmát használta, ami meglehetősen szubjektív megközelítés. Fry meghatározása szerint ez „lényegében bármi, amiért a felhasználó korábban egy hagyományos keresőmotorhoz fordult volna, most viszont inkább a ChatGPT-t veszi igénybe”. Meghatározása szerint valahányszor feltesz egy kérdést valaki, és rákeres az interneten, az egy keresésnek számít.

Fontos tudni, hogy a kép- és videógenerálások nem számítanak keresésnek, ám ha egy felhasználó feltesz a chatbotnak egy kérdést, az keresgélhet az interneten, hogy alátámassza az állítását.

Adam Fry azzal kapcsolatban nem mondott adatot, hogy hány utasítás tekinthető tényleges keresésnek a ChatGPT-nél. Durva becslést azonban így is lehet tenni: a Google-nél a hírek szerint napi 16 milliárd keresés történik, így a ChatGPT állítása szerint körülbelül 3,2 milliárd hasonló felhasználói interakciót lehet számolni.

A cég fogyasztói termékekért felelős vezetője szerint a ChatGPT-nek jelenleg 1,2 milliárd aktív heti felhasználója van, ebből mintegy 200 millióan az elmúlt két hónapban kezdték el használni a szolgáltatást. A vállalat modelljei a hírek szerint hetente körülbelül 1,5 milliárd képet generálnak a felhasználók számára, és mintegy 250 millióan használják a ChatGPT Voice funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók szóban kommunikáljanak a csevegőrobottal. Fry azt viszont nem árulta el, mekkora a tényleges előfizetők száma.

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