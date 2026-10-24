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Nyitókép: Getty Images/gehringj

Két távoli ciklon kavarja fel a hétvégi időjárást

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Hazánkba – elsősorban a délnyugati országrészbe – csak csapadékot hoz az a ciklon, amely a La Manche csatornánál 120–150 km/h-s széllökéseket okozott. Az Austen névre keresztelt légköri képződményt újabb ciklon követi a Brit-szigetek térségében: a Boelo vasárnap érheti el hazánkat.

Szombaton az ország döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon többnyire gyengén felhős, napos idő valószínű. A Dunántúlon többfelé fog esni az eső, főként délnyugaton és a Közép-Dunántúlon kiadósabb mennyiség is összegyűlhet. A Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben elszórtan lehet kisebb csapadék, a keleti harmad viszont szárazon marad – írja a HungaroMet.

Az északi szelet a Dunántúl nyugati, délnyugati felén élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 10 fok körül, a Dunától keletre 10 és 19 fok között alakul, a délkeleti, keleti határ mentén lesz a legenyhébb az idő.

Vasárnap megérkezik a Boelo hidegfrontja, amely kevés csapadékot hoz: nyugaton és északnyugaton néhány milliméter eső hullhat, keleten és délkeleten viszont száraz maradhat az idő. A jövő hét elején nyugodt idő várható, változó felhőzet mellett többórás napsütéssel. Hajnalonként párára és ködfoltokra is számíthatunk.

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