Két távoli ciklon kavarja fel a hétvégi időjárást

Szombaton az ország döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon többnyire gyengén felhős, napos idő valószínű. A Dunántúlon többfelé fog esni az eső, főként délnyugaton és a Közép-Dunántúlon kiadósabb mennyiség is összegyűlhet. A Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben elszórtan lehet kisebb csapadék, a keleti harmad viszont szárazon marad – írja a HungaroMet.

Az északi szelet a Dunántúl nyugati, délnyugati felén élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 10 fok körül, a Dunától keletre 10 és 19 fok között alakul, a délkeleti, keleti határ mentén lesz a legenyhébb az idő.

Vasárnap megérkezik a Boelo hidegfrontja, amely kevés csapadékot hoz: nyugaton és északnyugaton néhány milliméter eső hullhat, keleten és délkeleten viszont száraz maradhat az idő. A jövő hét elején nyugodt idő várható, változó felhőzet mellett többórás napsütéssel. Hajnalonként párára és ködfoltokra is számíthatunk.