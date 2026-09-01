Ezt isszuk, esszük és szedjük feleslegesen? A Semmelweis dietetikusa tiszta vizet önt a pohárba

A most induló sorozat havonta kétszer jelentkezik a Semmelweis HELP Facebook és Instagram oldalán. A változatos témák az évszakokhoz és az adott hónaphoz kapcsolódva abban segítenek, hogy az épp aktuális időszakban hogyan vértezhetjük fel legjobban szervezetünket a táplálkozás eszközeivel a betegségek ellen – olvasható az intézmény oldalán.

Szeptemberben például az immunerősítés kerül fókuszba: milyen ételekkel erősíthetjük a gyerekek, vagy saját szervezetünket, hogy ellenállóbbak legyünk abban az időszakban, amikor csökken a szabadban töltött órák száma.

A Semmelweis HELP a tányéron című sorozat a legfrissebb kutatási eredményeket fordítja le közérthetően, fókuszba helyezve a költséghatékony és természetes megoldásokat – mondta Kovács Eszter, a sorozat és a Semmelweis HELP applikáció egészségkommunikációs szakértője. „A Semmelweis HELP, ingyenes, tünetellenőrző applikáció létrehozásakor is az volt a célunk, hogy hiteles és közérthető alternatívát kínáljunk a lakosságnak az interneten elérhető álhírekkel, dezinformációkkal szemben. Ez az alapfilozófia ebben a projektünkben is, hiszen az internetet elárasztják a hirtelen, pár hónap alatt átképzett táplálkozástudományi tanácsadók, miközben tartja magát a nézet, hogy a kiegyensúlyozott étrend elérhetetlen, bonyolult vagy épp költséges. Sorozatunkban Szabó Adrienn dietetikus segítségével mutatjuk meg, hogy a valódi szakértelemre és tudományos alapokra épülő, helyes étrendi szokások kialakítása sokkal egyszerűbb és hozzáférhetőbb, mint azt a legtöbben hiszik” – fogalmazott a szakember.

A témákat úgy állították össze, hogy minden egészségtudatos ember számára hasznos és könnyen megvalósítható tanácsokat nyújtson. Szó lesz egyebek mellett a női egészség témakörében a szülés utáni, szoptatás alatti táplálkozásról, a serdülőkori hormonváltozásokról, a menopauza időszakáról is, ugyanígy a férfiak egészségéről és az elsősorban őket érintő betegségekről is. De fontos tudatosítani, hogy a műtétek utáni regenerációban, továbbá az izomépítés vagy a csontképződés támogatásában is fontos szerepe van a megfelelő étrendnek – sorolta Szabó Adrienn, az egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa.

A dietetikus szerint az ad hoc multivitamin szedés helyett, az izgalmas és kiegyensúlyozott étkezéssel megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagokhoz juthatunk és így hatékonyan támogathatjuk az immunrendszerünket. A jó minőségű fehérje például elengedhetetlen a gyermekek fejlődéséhez, a változó korban és a mindennapi regenerációhoz is szükségünk van rá, ám ezt nem csak hússal és tojással vihetjük be. Élőflórás natúr joghurttal és kefirrel még a bélflórát is támogathatjuk, az omega-3 zsírsavakban gazdag halételek pedig az immunrendszer mellett a kognitív funkciók (tanulás, memória) alapkövei is. De ugyanígy a száraz hüvelyeseknek (lencsefélék, csicseriborsó, babfélék, sárgaborsó, szójabab) is naponta kellene szerepelniük a tányérunkon, mivel ezek nemcsak kiváló növényi fehérjék, de a legjobb rostforrások között tartjuk számon őket, és a bélflóra egyik leghatékonyabb támogatói is. Az emberi szervezet immunsejtjeinek pedig mintegy kétharmada közvetlenül a bélrendszerhez kapcsolódik – mutatott rá a szakember.

Szabó Adrienn arra is kitért, hogy agyunk egészsége szempontjából kulcsfontosságú a folyadékbevitel. Már néhány százalékos hidratációcsökkenés is dekoncentráltságot, fejfájást és álmosságot okozhat, ami megnehezíti a tanulást és a munkavégzést is. Mivel hazánkban a vezetékes víz szigorúan ellenőrzött és jó minőségű, ezért a figyelem támogatására a legjobb megoldás a tiszta víz.

A „Semmelweis HELP a tányéron” sorozat első epizódjai már elérhetők a Semmelweis HELP hivatalos felületein.