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Fiatal nő áll a Hősök tere mellett található Zielinski hídon a Városligetben.
Nyitókép: Getty Images/bowie15

Szaharai por és forró levegő, majd a nagy meglepetés

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Helyenként előfordulhat csapadék, majd száraz és egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk. Legközelebb szombaton növekszik a felhőzet és a záporok, zivatarok előfordulási esélye, ugyanis hidegfront érkezik.

Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben, továbbá délután az Alpokalján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Szerda délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.

Ami a következő napokat illeti, anticiklon peremére kerülünk, sőt egy anticiklon alakul majd ki a mediterrán térség, valamint a Északkelet-Európa között és ennek középpontjában fog elhelyezkedni a Kárpát-medence. Az anticiklonok áramlásában nemcsak melegebb, hanem szárazabb levegő is érkezik fölénk. Sőt, ha ez még nem lenne elég, péntek-szombaton a közeledő front előterében még saharai eredetű por is áramlik majd a Kárpát-medencébe – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Majd aztán szombaton megérkezik a hidegfront, ezáltal majd növekszik a felhőzet, valamint a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.

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