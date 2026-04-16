Nyitókép: Facebook/ Raiffeisen Bank

Ígéretes vállalkozói ötleteket támogat a Raiffeisen Bank

Infostart

Képzésre, oktatásra kaptak forrást kiválasztott vállalkozások.

Ismét számos eredeti és inspiráló üzleti ajánlatot ismerhettek meg a Cápák között nézői a 9. évad adásaiban – több mint 60 vállalkozás mutatkozott be. A műsor stratégiai partnereként a Raiffeisen Bank ismét különdíjjal ismerte el azokat a vállalkozásokat, amelyek nemcsak jó ötletet, hanem alapos, átgondolt üzleti tervet is képesek valóra váltani.

„A jövő vállalkozója” kategória győztese a Marokbaba lett, amely a természetes nevelést egészíti ki idegrendszeri fejlesztéssel olyan formában, hogy a koraszülött babák és szüleik kapcsolatát erősíti. A „Legegyedibb ötlet” kategóriában a Vándorszekérház családi vállalkozását találta legjobbnak a bank, akik egy mobil, fenntartható és élményalapú szállásmegoldással hoznak új színt a hazai turizmusba.

fejlesztés, az oktatás és az élményalapú kapcsolatépítést támogató megoldásokkal. Az „Értékteremtő vállalkozás” kategóriában így hárman is elnyerték a Raiffeisen különdíját: a gyermekek mozgás- és idegrendszeri fejlődését támogató rendszert kifejlesztő TSMT, a sürgősségi helyzetek kezelésére felkészítő oktatást nyújtó X-aid és a videós tananyagokat készítő és népszerűsítő Jójegy csapata.

A díjazott vállalkozások egyenként bruttó 1 000 000 forint értékű támogatásban részesülnek, amelyet képzésekre, tanácsadásra vagy vállalkozásuk további építésére fordíthatnak. A díjon kívül a jelöltek részére üzleti workshopot is szervez a bank.

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások
A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

Az MTA egyeztetést kezdeményez a Tisza Párttal

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor

19 órakor a Patrióta műsorában szólal meg Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

Stagnál a magyar építőipari piac, mégis elképesztő bejelentést tett Mapei vezetője

A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

