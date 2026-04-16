Ígéretes vállalkozói ötleteket támogat a Raiffeisen Bank

Ismét számos eredeti és inspiráló üzleti ajánlatot ismerhettek meg a Cápák között nézői a 9. évad adásaiban – több mint 60 vállalkozás mutatkozott be. A műsor stratégiai partnereként a Raiffeisen Bank ismét különdíjjal ismerte el azokat a vállalkozásokat, amelyek nemcsak jó ötletet, hanem alapos, átgondolt üzleti tervet is képesek valóra váltani.

„A jövő vállalkozója” kategória győztese a Marokbaba lett, amely a természetes nevelést egészíti ki idegrendszeri fejlesztéssel olyan formában, hogy a koraszülött babák és szüleik kapcsolatát erősíti. A „Legegyedibb ötlet” kategóriában a Vándorszekérház családi vállalkozását találta legjobbnak a bank, akik egy mobil, fenntartható és élményalapú szállásmegoldással hoznak új színt a hazai turizmusba.

fejlesztés, az oktatás és az élményalapú kapcsolatépítést támogató megoldásokkal. Az „Értékteremtő vállalkozás” kategóriában így hárman is elnyerték a Raiffeisen különdíját: a gyermekek mozgás- és idegrendszeri fejlődését támogató rendszert kifejlesztő TSMT, a sürgősségi helyzetek kezelésére felkészítő oktatást nyújtó X-aid és a videós tananyagokat készítő és népszerűsítő Jójegy csapata.

A díjazott vállalkozások egyenként bruttó 1 000 000 forint értékű támogatásban részesülnek, amelyet képzésekre, tanácsadásra vagy vállalkozásuk további építésére fordíthatnak. A díjon kívül a jelöltek részére üzleti workshopot is szervez a bank.