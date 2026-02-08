ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy újjal festett szív a bepárásodott ablakon.
Nyitókép: Getty Images/Yulia Naumenko

Nehéz megérteni, mit is akar a tél – előrejelzés

Infostart

A Kárpátok vonulatai visszatartják a sarkvidéki levegőt, amely tőlünk északra, északkeletre fargasordító hideget okoz, így hazánkban marad a felhős, de enyhe idő.

Vasárnap alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor elsősorban az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén nagyobb szakadozások valószínűek, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap.

Kisebb csapadék továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő – az eső, zápor mellett este, késő este az északkeleti határ közelében, illetve a hegyekben néhol nem kizárt havas eső, hóesés.

A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedden egy anticiklon peremén egy hidegfront súrolja majd a Kárpát-medencét, ezért egy picit hűvösebb levegő löttyen be hazánkba, jelentősen azonban nem hűl le a levegő. Aztán szerdától meredeken emelkedik majd a hőmérséklet; szerda, csütörtök és péntek a sokéves átlagnál jóval magasabban – 5–7 fokkal – alakulhat a hőmérséklet. Csütörtökön emellett jelentős csapadék is várható, elsősorban az ország délnyugati felén. Majd hétvégén ismét visszaeshet a hőmérséklet.

Kezdőlap    Életmód    Nehéz megérteni, mit is akar a tél – előrejelzés

előrejelzés

felhő

csapadék

hungaromet

időjrárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Németországban nemrég új kiállítás nyílt, amely bemutatja, hogy a kulcspillanatokban milyen alternatív lehetőségek voltak egy-egy fontos, az ország jövőjét döntően befolyásoló döntésnél. Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar történelemből nagyon nehéz kiemelni ilyen időpontokat, mert nem igazán van társadalmi konszenzus arról, kinek mi fáj, ugyanis szerinte a megosztottság a történelemszemléletünkben is jelen van.
Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?

Magyarország-pótdíjat kezdett szedni az Alibaba – Titkos alku történt a kormánnyal?

Új, 4,5%-os pótdíjat vetett ki a magyarországi szállításokra az Alibaba – írja a Telex. A lap szerint a kínai cég azzal indokolja a díjat, hogy van valamilyen megállapodásuk a kormányról, azonban annak részleteiről semmit nem tudni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

Gyerekeknek mutatna példát: bemutatjuk Mu Vondzsunt, aki immár magyarként indul olimpián

A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japanese people brave snow to vote in snap election

Japanese people brave snow to vote in snap election

A coalition led by Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to polls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 20:20
Nagyon régen volt ilyen: kétszer egymás után is péntek 13. lesz
2026. február 7. 03:33
Napsütötte hétvégére készülhetünk: mutatjuk, hogy merre – aztán jön sok eső, hó
×
×
×
×