Nehéz megérteni, mit is akar a tél – előrejelzés

Vasárnap alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor elsősorban az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén nagyobb szakadozások valószínűek, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap.

Kisebb csapadék továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő – az eső, zápor mellett este, késő este az északkeleti határ közelében, illetve a hegyekben néhol nem kizárt havas eső, hóesés.

A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedden egy anticiklon peremén egy hidegfront súrolja majd a Kárpát-medencét, ezért egy picit hűvösebb levegő löttyen be hazánkba, jelentősen azonban nem hűl le a levegő. Aztán szerdától meredeken emelkedik majd a hőmérséklet; szerda, csütörtök és péntek a sokéves átlagnál jóval magasabban – 5–7 fokkal – alakulhat a hőmérséklet. Csütörtökön emellett jelentős csapadék is várható, elsősorban az ország délnyugati felén. Majd hétvégén ismét visszaeshet a hőmérséklet.