Ezeket tanácsolja a rendőrség a borús évszakokban való vezetéshez

Az október végi óraátállítás után megkezdődött a téli időszámítás. Ennek eredménye sokszor a ködös, párás idő, a nappalok rövidülése miatti romló látási viszonyok, a szinte folyamatosan nedves és csúszós útburkolat – írja cikkében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzáteszik, ezek a tényezők jelentősen növelik a balesetek kockázatát.
Emiatt a rendőrség jó néhány tanácsot összegyűjtött a magunk és járművünk felkészítéséhez a téli időszakra.
A jármű felkészítése
- Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése.
- Fontos a jól működő ablaktörlő és a megfelelő ablakmosó folyadék használata, illetve célszerű jégkaparót vagy jégoldó spray-t is bekészíteni az autóba.
- A téli hónapokra felkészüléskor fontos szem előtt tartani, hogy a nyárigumi 7 Celsius-fok alatt már nem megfelelő. A jól megválasztott téli autógumikkal jelentősen lerövidülhet a féktávolság, ehhez azonban elengedhetetlen a fékek és a futómű kifogástalan állapota is.
- Aki teheti, a lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztesse, mert a kocsi úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát azok állapota is jelentősen befolyásolja.
Sofőrként sem árt felkészülni a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra
- Gyakran tapasztalhatunk ködfoltokat, még jó látási viszonyok mellett is. Váratlanul érkezhetünk ködös területre, ahol a látótávolság hirtelen lecsökken. Ekkor nem szabad pánikszerűen fékeznünk, mert a mögöttünk haladó ilyen esetben könnyen „utolérhet” bennünket. Fontos, hogy ködös szakasznál előre csökkentsük le a sebességünket.
- A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. Sok járművezető a nyári időszakhoz hasonlóan csak a nappali menetfényt használja, amely napközben, jó látási viszonyok mellett megfelelő, automatikusan kapcsolódik be gyújtáskor, azonban hátrafelé nem bocsát ki fényt. Így hátulról az autónk szinte láthatatlan korlátozott látási viszonyok mellett. Lényeges tehát, hogy korlátozott látási viszonyok – eső, köd – esetén és éjszaka lakott területen kívül és belül egyaránt a tompított fényszórót használjuk.
- Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják, mint például a jelenlegi, erősen ködös, párás időjárás. Ne használják a hátsó ködlámpát nagy forgalomban, lassú haladáskor! A nem megfelelő fényszóró használata ugyanis zavarhatja a többi közlekedőt, és veszélyhelyzetet idézhet elő.
- A téli időszakra jellemző nedves, nyálkás, esetenként falevelekkel borított, jeges, havas utak komoly odafigyelést igényelnek. Számítsunk rá, hogy nedves útfelületen jelentősen nő a fékút és a féktávolság! Hirtelen fékezéskor nagymértékben nő a megcsúszás, kifarolás, adott esetben a pályaelhagyás veszélye is. Ilyen útviszonyok között a megengedettnél is alacsonyabb sebességgel haladjunk, óvatos, finom fékhasználatra törekedjünk, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat!
- A távolságbecslő képességet a pára és a köd erősen rontja, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk, így célszerű növelni a követési távolságot és csökkenteni a sebességet.