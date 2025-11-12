Ezeket tanácsolja a rendőrség a borús évszakokban való vezetéshez

Az október végi óraátállítás után megkezdődött a téli időszámítás. Ennek eredménye sokszor a ködös, párás idő, a nappalok rövidülése miatti romló látási viszonyok, a szinte folyamatosan nedves és csúszós útburkolat – írja cikkében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzáteszik, ezek a tényezők jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

Emiatt a rendőrség jó néhány tanácsot összegyűjtött a magunk és járművünk felkészítéséhez a téli időszakra.

A jármű felkészítése

Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése.

Fontos a jól működő ablaktörlő és a megfelelő ablakmosó folyadék használata, illetve célszerű jégkaparót vagy jégoldó spray-t is bekészíteni az autóba.

A téli hónapokra felkészüléskor fontos szem előtt tartani, hogy a nyárigumi 7 Celsius-fok alatt már nem megfelelő. A jól megválasztott téli autógumikkal jelentősen lerövidülhet a féktávolság, ehhez azonban elengedhetetlen a fékek és a futómű kifogástalan állapota is.

Aki teheti, a lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztesse, mert a kocsi úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát azok állapota is jelentősen befolyásolja.

Sofőrként sem árt felkészülni a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra