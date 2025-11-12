ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.93
usd:
332.51
bux:
107229.31
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
vezetés, eső, közlekedés,
Nyitókép: Unsplash

Ezeket tanácsolja a rendőrség a borús évszakokban való vezetéshez

Infostart

Az őszi-téli időszakra való átállás a közlekedésre is hatással van, így nem árt felkészülni a változó fényviszonyokra és cudar időjárásra.

Az október végi óraátállítás után megkezdődött a téli időszámítás. Ennek eredménye sokszor a ködös, párás idő, a nappalok rövidülése miatti romló látási viszonyok, a szinte folyamatosan nedves és csúszós útburkolat – írja cikkében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzáteszik, ezek a tényezők jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

Emiatt a rendőrség jó néhány tanácsot összegyűjtött a magunk és járművünk felkészítéséhez a téli időszakra.

A jármű felkészítése

  • Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése.
  • Fontos a jól működő ablaktörlő és a megfelelő ablakmosó folyadék használata, illetve célszerű jégkaparót vagy jégoldó spray-t is bekészíteni az autóba.
  • A téli hónapokra felkészüléskor fontos szem előtt tartani, hogy a nyárigumi 7 Celsius-fok alatt már nem megfelelő. A jól megválasztott téli autógumikkal jelentősen lerövidülhet a féktávolság, ehhez azonban elengedhetetlen a fékek és a futómű kifogástalan állapota is.
  • Aki teheti, a lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztesse, mert a kocsi úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát azok állapota is jelentősen befolyásolja.

Sofőrként sem árt felkészülni a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra

  • Gyakran tapasztalhatunk ködfoltokat, még jó látási viszonyok mellett is. Váratlanul érkezhetünk ködös területre, ahol a látótávolság hirtelen lecsökken. Ekkor nem szabad pánikszerűen fékeznünk, mert a mögöttünk haladó ilyen esetben könnyen „utolérhet” bennünket. Fontos, hogy ködös szakasznál előre csökkentsük le a sebességünket.
  • A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. Sok járművezető a nyári időszakhoz hasonlóan csak a nappali menetfényt használja, amely napközben, jó látási viszonyok mellett megfelelő, automatikusan kapcsolódik be gyújtáskor, azonban hátrafelé nem bocsát ki fényt. Így hátulról az autónk szinte láthatatlan korlátozott látási viszonyok mellett. Lényeges tehát, hogy korlátozott látási viszonyok – eső, köd – esetén és éjszaka lakott területen kívül és belül egyaránt a tompított fényszórót használjuk.
  • Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják, mint például a jelenlegi, erősen ködös, párás időjárás. Ne használják a hátsó ködlámpát nagy forgalomban, lassú haladáskor! A nem megfelelő fényszóró használata ugyanis zavarhatja a többi közlekedőt, és veszélyhelyzetet idézhet elő.
  • A téli időszakra jellemző nedves, nyálkás, esetenként falevelekkel borított, jeges, havas utak komoly odafigyelést igényelnek. Számítsunk rá, hogy nedves útfelületen jelentősen nő a fékút és a féktávolság! Hirtelen fékezéskor nagymértékben nő a megcsúszás, kifarolás, adott esetben a pályaelhagyás veszélye is. Ilyen útviszonyok között a megengedettnél is alacsonyabb sebességgel haladjunk, óvatos, finom fékhasználatra törekedjünk, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat!
  • A távolságbecslő képességet a pára és a köd erősen rontja, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk, így célszerű növelni a követési távolságot és csökkenteni a sebességet.

Kezdőlap    Életmód    Ezeket tanácsolja a rendőrség a borús évszakokban való vezetéshez

rendőrség

közlekedés

biztonság

tanács

felkészülés

vezetés

eső

tél

köd

ősz

sötétség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Megszólalt Budapest csődjéről Karácsony Gergely

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!

Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!

A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Starmer will fight attempts to replace him, allies say

Allies of the prime minister are worried his job might be under immediate threat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 06:13
Rengeteg természetbarátot megdöbbentett a Budakeszi Vadasparkban történtek
2025. november 12. 05:00
A napszemüveg most pihen egyet – időjárás
×
×
×
×