Megoldódott a lakótelepi tömeges állatpusztulás rejtélye

Csókapusztulásról számolt be a gyöngyösi Nyolcvanas városrészben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI). Közlésük szerint június 2-án érkezett az igazgatósághoz lakossági bejelentés, hogy a lakótelepen tömeges csókapusztulást észleltek – írja a heol.hu.

„A helyszínen aznap kilenc, a későbbi napokban újabb két tetemet gyűjtöttünk be. Feltételezésünk szerint valamilyen betegség – például madárinfluenza – vagy mérgezés állhatott a háttérben” – közölte az BNPI, jelezve: hogy a tetemeket végül a Nébih budapesti központjába szállították, toxikológiai vizsgálatot kérve. A vizsgálat kimutatta, hogy a Clostridium perfringens baktérium, illetve orsó- és galandférgesség okozta heveny bélgyulladás miatt pusztultak el a védett madarak.

A toxikológiai vizsgálat nem állapított meg mérgezést vagy egyéb idegenkezűséget – például légpuska okozta elhullás –, így természetkárosítás nem történt.

„A szociális viselkedésű madárfajoknál sajnos igen gyakori és természetes jelenség, hogy egy-egy fertőzéshullám alakul ki, amely a közösséget megtizedeli. Amennyiben elhullott madarat talál valaki, kérjük, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal kezelje, begyűjtése kizárólag gumikesztyű használatával történjen. Ha ez a madár védett vagy fokozottan védett, úgy kérjük, értesítsék az igazgatóságunkat az esetről” – hívja fel a figyelmet a nemzeti park.

A csóka (Corvus monedula) védett hazai madarunk, egyedenkénti természetvédelmi értéke 50 ezer forint.