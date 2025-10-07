Vigyázat, a szél mindent visz

Kedden gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon, az ország középső területén és az északi megyékben. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős – 50-55 km/h körül alakulhatnak.. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

Ami a folytatást illeti, szerdán mindenképp naposabb idő várható, és csapadékra sem kell számítani. Eközben a csúcsértékek egyre inkább megközelítik a 20 fokot, ami csütörtök-pénteken egy-egy fokkal emelkedhet is. Továbbra is több órás napsütés várható, de már némileg nedvesebb levegő érkezik hazánk fölé; csütörtökön helyenként, pénteken elszórtan számíthatunk kisebb esőre, illetve záporesőre, jelentős csapadék azonban továbbra sem valószínű – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.