2025. október 7. kedd
köd pára időjárás tavasz ősz faház
Nyitókép: Pixabay

Vigyázat, a szél mindent visz

Infostart

Átlagos október eleji időben lesz részünk jelentős csapadék nélkül.

Kedden gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. Futó zápor továbbra is előfordulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon, az ország középső területén és az északi megyékben. Az északnyugati, északi szél napközben nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős – 50-55 km/h körül alakulhatnak.. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

Ami a folytatást illeti, szerdán mindenképp naposabb idő várható, és csapadékra sem kell számítani. Eközben a csúcsértékek egyre inkább megközelítik a 20 fokot, ami csütörtök-pénteken egy-egy fokkal emelkedhet is. Továbbra is több órás napsütés várható, de már némileg nedvesebb levegő érkezik hazánk fölé; csütörtökön helyenként, pénteken elszórtan számíthatunk kisebb esőre, illetve záporesőre, jelentős csapadék azonban továbbra sem valószínű – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

