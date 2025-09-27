Fenekestül borul fel az Instagram hírfolyama, ha élesítik az új AI-algoritmust

Egyszerre fejleszti ugyanazt a funkciót a Meta az Instagram és a Threads számára, aminek mindkét platform felhasználói örülhetnek – írja a Neowin alapján a hvg.hu.

Régóta jelent problémát a közösségi oldalakon, hogy az ajánló algoritmus gyakran teljesen irreleváns tartalmakat mutat a felhasználóknak, mert egyszer egy hasonlóval interakcióba kerülte. A Meta új algoritmusa azonban lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy bejegyzéshez odaírják a @threads.algo taget, ha egy adott típusú bejegyzésből többet szeretne látni.

Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója nemrég beszélt arról, hogy egy ilyen típusú megoldást tesztel a platform. Elképzelhető, hogy még idén élesítik az algoritmust