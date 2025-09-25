Most tényleg kettészakad az ország - időjárás

A Kárpát-medencétől délnyugatról érkezik egy légörvény, amely csütörtökön vonul át felettünk, eshet egészen a hét végéig.

Ami a részleteket illeti, esős éjszakán vagyunk túl, 9-17 fok közötti minimumokkal. Csütörtökön a borongós, felhős idő csak a délnyugati, nyugati területeket kerüli el, keleten, északkeleten esik majd legtovább.

A csúcshőmérséklet az ország északi felén 14-19, déli felén 20-25 fok között alakul. A legtöbb eső a főváros környékén eshet.

Kettészakad tehát az ország.

A napsütésé csak vasárnap lesz a főszerep, addigra viszont a hajnalok lesznek már nagyon csípősek.