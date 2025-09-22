Rekordok: a hivatalos mérések szerint is megdöbbentő volt a hétvége

Olyan szokatlan meleg volt a hétvégén, hogy ez „most akkor augusztus eleje, vagy szeptember vége?” – kérdezi a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

A maximum majdnem 10 fokkal alakult magasabban országos átlagban (30,3 fok), mint az ilyenkor szokásos – írják. 27 és 33 fok között alakult a csúcsérték, a TOP10-be nem lehetett 32 fok alatti hőmérséklettel bekerülni. Ilyen maximummal az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig találkozhatunk.

Ma sem fogunk fázni, kis eséllyel a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet – írják.