Infostart.hu
2025. szeptember 22. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Rekordok: a hivatalos mérések szerint is megdöbbentő volt a hétvége

Infostart

Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn.

Olyan szokatlan meleg volt a hétvégén, hogy ez „most akkor augusztus eleje, vagy szeptember vége?” – kérdezi a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

A maximum majdnem 10 fokkal alakult magasabban országos átlagban (30,3 fok), mint az ilyenkor szokásos – írják. 27 és 33 fok között alakult a csúcsérték, a TOP10-be nem lehetett 32 fok alatti hőmérséklettel bekerülni. Ilyen maximummal az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig találkozhatunk.

Ma sem fogunk fázni, kis eséllyel a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlhet – írják.

