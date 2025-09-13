ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Viharos fordulat a hétvégén, így csap le a hidegfront

Infostart

A hétvége felemás időjárást tartogat, ugyanis szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik. Ennek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár beágyazott zivatart is.

Szombaton a ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A délies szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénk lökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Vasárnap a nyugatról keletre tartó hidegfront miatt sokfelé készülhetünk esőre, illetve záporesőre, helyenként a beágyazott zivatar sem kizárt. A legnagyobb csapadékmennyiségek hazánk északi, északnyugati felén várhatók. Hétfőn átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, majd kedden a délután, illetve esti órákban érkezhet meg fölénk a frontrendszer, ami inkább az északnyugati tájakon okozhat csapadékot. Ezt követő időszakban igazi, az átlagosnak megfelelő szeptemberi időjárásban lesz részünk, ami a hőmérsékletet illeti.

Kezdőlap    Életmód    Viharos fordulat a hétvégén, így csap le a hidegfront

időjárás

előrejelzés

hidegfront

csapadék

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Kiterjeszti a légtér ellenőrzését a Bundeswehr Lengyelország felett

Friedrich Merz kancellárral az élen a német kormány már korábban elítélte, hogy orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A Bundeswehr a történtek nyomán úgy döntött, hogy megerősíti a légtérfelügyeletet Lengyelország felett. A berlini külügyminisztériumba bekérették az orosz nagykövetet.
 

A NATO új rendszert hoz létre a Baltikumtól Dél-Európáig a keleti szárnya védelmében

Leálltak az orosz–ukrán tárgyalások, az oroszok meglepő okra hivatkoznak

Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok

Súlyos dolgot kért Magyarországtól az amerikai miniszter

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra az egyetemre Utah államban, ahol a tettét elkövette.
 

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Bilincsben van a férfi, aki lelőhette Charlie Kirk aktivistát

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa

J.D. Vance alelnök a különgépével szállította el Charlie Kirk holttestét Utah-ból Arizonába

VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb európai országra vetette ki a hálóját Vlagyimir Putyin – Itt dőlhet el a Nyugat és Moszkva nagy összecsapása?

Újabb európai országra vetette ki a hálóját Vlagyimir Putyin – Itt dőlhet el a Nyugat és Moszkva nagy összecsapása?

Szeptember 28-án parlamenti választásokat tartanak a kis posztszovjet országban, Moldovában, ahol a Nyugat-barát és az oroszbarát erők csapnak össze. A tét az, hogy tovább megy-e Moldova az európai integráció útján, vagy elindul ismét Moszkva irányába. Az Ukrajnával szomszédos országban tartandó választás ezért Európa egésze számára különleges jelentőséggel bír, amit jelez, hogy nemrég közösen tett ott látogatást Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Donald Tusk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét

Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét

Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és Szombathelyre is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband's death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 21:45
Nők előnyben: hihetetlen, hány 100 évnél idősebb ember él Japánban
2025. szeptember 12. 05:00
Megkegyelmez az időjárás, de csak egy pillanatra – videó
×
×
×
×