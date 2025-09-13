Viharos fordulat a hétvégén, így csap le a hidegfront

Szombaton a ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A délies szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénk lökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Vasárnap a nyugatról keletre tartó hidegfront miatt sokfelé készülhetünk esőre, illetve záporesőre, helyenként a beágyazott zivatar sem kizárt. A legnagyobb csapadékmennyiségek hazánk északi, északnyugati felén várhatók. Hétfőn átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, majd kedden a délután, illetve esti órákban érkezhet meg fölénk a frontrendszer, ami inkább az északnyugati tájakon okozhat csapadékot. Ezt követő időszakban igazi, az átlagosnak megfelelő szeptemberi időjárásban lesz részünk, ami a hőmérsékletet illeti.