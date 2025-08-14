Meddig húzzuk egészségesen?

Az Eurostat szerint többet élnek a magyarok egészségesen, mint a németek, az osztrákok vagy a svájciak - írja összefoglalójában a HVG.hu.

A férfiak 62,5 egészséges évre számíthatnak, a nők valamivel többre (64,6), az átlag így 63,6.

Élesebb szemmel jól látszik, mindkét szám alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár, a születéskor várható élettartamnál pedig a férfiak esetében 11, a nőknél 15 évvel kevesebb.

A magyar adat a két nemet összesítve fél évvel jobb, mint az EU-átlag. A lista utolsó előtti helyén a dánok állnak, a végén pedig a svájciak, ami elsőre furcsának tűnhet, mivel a bolgárok kiemelkedően sokáig élnek egészségesen, a várható élettartam mégis majdnem a legrosszabb Európában.

Erre a magyarázat az, hogy mindenki másképp értékeli az egészséget; Nyugat-Európában sokkal kisebb egészségi problémákkal is könnyebben megy el az ember orvoshoz vagy épp vesz ki betegszabadságot, ezért aztán a statisztikába is kevesebb egészséges életév kerül bele. Eközben a STADA gyógyszeripari cég nemzetközi kutatása szerint Magyarországon nem bízunk az ellátórendszerben, nem élünk egészségesen, és mintha mindezt étrend-kiegészítőkkel, vitaminokkal próbálnánk ellensúlyozni.