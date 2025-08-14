ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Meddig húzzuk egészségesen?

Infostart

Az Eurostatnak megvan a konkrét száma arról, meddig él átlagosan egy magyar ember egészségben. A bűvös számnál azért többet is tudunk.

Az Eurostat szerint többet élnek a magyarok egészségesen, mint a németek, az osztrákok vagy a svájciak - írja összefoglalójában a HVG.hu.

A férfiak 62,5 egészséges évre számíthatnak, a nők valamivel többre (64,6), az átlag így 63,6.

Élesebb szemmel jól látszik, mindkét szám alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár, a születéskor várható élettartamnál pedig a férfiak esetében 11, a nőknél 15 évvel kevesebb.

A magyar adat a két nemet összesítve fél évvel jobb, mint az EU-átlag. A lista utolsó előtti helyén a dánok állnak, a végén pedig a svájciak, ami elsőre furcsának tűnhet, mivel a bolgárok kiemelkedően sokáig élnek egészségesen, a várható élettartam mégis majdnem a legrosszabb Európában.

Erre a magyarázat az, hogy mindenki másképp értékeli az egészséget; Nyugat-Európában sokkal kisebb egészségi problémákkal is könnyebben megy el az ember orvoshoz vagy épp vesz ki betegszabadságot, ezért aztán a statisztikába is kevesebb egészséges életév kerül bele. Eközben a STADA gyógyszeripari cég nemzetközi kutatása szerint Magyarországon nem bízunk az ellátórendszerben, nem élünk egészségesen, és mintha mindezt étrend-kiegészítőkkel, vitaminokkal próbálnánk ellensúlyozni.

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Újratervezett vidék: hogyan hasznosultak az uniós források az agrár- és vidékfejlesztésben?

Közel 8600 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít együttesen a magyar vidék és agrárium számára az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikájának hazai fejlesztési programjai: az idén záruló Vidékfejlesztési Program (VP), valamint a 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST). Ezek révén 2014 óta együttesen eddig több mint 460 ezer támogatási kérelem kapott pozitív támogatói döntést. A források elsősorban a kis- és közepes gazdaságokat, a fiatal gazdákat, illetve a környezet- és klímavédelmi törekvéseket támogatják, miközben a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és az életminőség javítására is érdemi hatással vannak. A beruházásoknak köszönhetően nőtt hazánkban az öntözött területek aránya, fejlődött a korszerű kertészeti termelés, és egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások a gazdaságok működésében.

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

