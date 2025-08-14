Már látni, meddig tart ez még - időjárás

Fokozódik a hőség, van hová. Szombaton tetőzik majd, hogy aztán a vasárnapi hidegfront hatására néhány fokkal visszaessen a hőmérséklet, addig száraz, forró idő lesz egy nagy kiterjedésű anticiklonnak köszönhetően, amely ráült Európa déli felére.

Hajnalban a felhőtlen ég alatt, szélcsendben 7 és 22 fok között alakult, jellemzően azért 12 és 17 fok között.

Csütörtökön felhőtlen, zavartalanul napos ég alatt, szélcsendben, árnyékban 32-37 fok között alakul a csúcs. Pénteken még melegebb lesz tehát, szombaton pedig akár 40 fok is lehet árnyékban.

Fázni várhatóan a következő héten sem fogunk.

Eső viszont nem jön, még a vasárnapi változás alkalmával sem sok.