Életveszélyes allergiás reakciót okozhat a hamisított fogyókúrás készítmény

Egy év alatt több mint 15 százalékkal, 46,7 százalékra nőtt az étrend-kiegészítők fogyasztása a 19-22 év közötti fiatalok körében 2019-ben - derül ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) felméréséből. A testület idei legfrissebb felméréséből kiderült, hogy a fiatalok közel 40 százaléka találkozott már hamis étrend-kiegészítővel. A vitaminok mellett a legnépszerűbbek a különféle fogyókúrás készítmények, amelyet a hatályos szabályozás nem sorol a gyógyhatású termékek közé, épp ezért forgalmazás előtt nem szükséges bevizsgáltatni a hatékonyságukat, vagy az összetételüket sem. A gyártónak csupán bejelentési kötelezettsége van az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé. Nem meglepő, hogy a növekvő keresletet látva a hamisítók is megtalálták maguknak a szegmenst.

Ez azonban veszélyes is lehet, mivel a hamisított vagy nem ellenőrzött forrásból származó termékek összetételéről alig lehet megbízható információt szerezni, és csak a gyártón múlik, hogy csak szimplán hatástalan a termék, vagy esetleg a nem feltüntetett összetevők között súlyos egészségkárosító hatóanyag is szerepel-e. Előfordulhat, hogy a fel nem tüntetett hatóanyag az arra érzékeny fogyasztónál súlyos allergiás reakciókat is kiválthatnak, ezért a halálos kimenetel sem zárható ki.

„Bizonyos, fogyást támogató készítmények, megfelelő diétával és mozgással kombinálva, valóban megoldást jelenthetnek a testsúlyproblémákkal küzdők számára, azonban mindenképp éljünk a gyanúval, ha egy online hirdetés egy eddig ismeretlen „csodatablettát” kínál számunkra. A jogszabályi előírások ugyanis egyértelműek:

tilos olyan állítások használata, amelyek a súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utalnak.”

- fogalmazott a HENT közleményében Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, a testület elnökhelyettese.

A súlyos, estenként halálos mellékhatások miatt piacról kivont hatóanyagok - mint a szibutramin - jelenleg is megtalálhatóak az illegális internetes forgalmazásban, amelyek komoly veszélyt jelentenek a fogyni vágyók egészségére, életére! – figyelmeztet Bérci István, a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) elnöke.

Ezért a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége és a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete elindította a Biztonságos Étrend-kiegészítő Programot.

A Biztonságos Étrend-kiegészítő Program védjegye

Ennek legfőbb célja az, hogy a fogyasztók kizárólag garantált minőségű termékekhez jussanak hozzá. Ennek keretében gyártói- forgalmazói oldalról egy összetett minőségtanúsítási szabályzat betartásával biztosítható, hogy a részt vevő gyógyszertárakba csak hamisítás-mentes, ellenőrzött hatóanyag-összetételű, biztonságos, a fogyasztók egészségét nem veszélyeztető étrend-kiegészítők kerüljenek.

Országszerte eddig több mint 1600 patika csatlakozott a Biztonságos Étrend-kiegészítő Programhoz, amelyek vállalták, hogy csak a programban részt vevő gyártótól és forgalmazótól vásárolnak ilyen termékeket. A Biztonságos Étrend-kiegészítő Program védjegyét feltüntető gyógyszertárak listája ide kattintva érhető el.