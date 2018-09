Tragédia az Állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert kedden jelentette be a szomorú hírt, hogy elpusztult a nemrégiben született tapírborjú. A kicsi szeptember 2-án, vasárnap látta meg a napvilágot, születését három napra rá hozta nyilvánosságra a városligeti intézmény. Bár az apróság a kifutóban, a nagyközönség szeme láttára született, az első napokat az anyaállattal együtt egy elkülönített istállóban töltötte. A tervek szerint e hét közepén mutatták volna be a nagyközönségnek.

Az intézmény közleménye szerint az újszülött állat kezdetben elég életerősnek tűnt, és az emlőket is megtalálta, így az Állatkert munkatársai bizakodóak voltak. A hét végére azonban láthatóan gyengülni kezdett, a kelleténél többet pihent, s végül már az állatorvosoknak is be kellett avatkozniuk, illetve mesterséges táplálással egészítették ki az anyatejet. Mint kiderült, a kistapír olyan egészségi problémákkal született, amelyet az anyai gondoskodás, és az állatorvosok és a gondozók életmentést célzó erőfeszítései sem tudtak ellensúlyozni. A kicsi szombaton pusztult el, de az Állatkert a bejelentéssel meg akarta várni a boncolási és laboreredményeket. A boncolás során a szív- és vázizomzat elfajulását, súlyos fokú májelfajulást és szemelváltozásokat állapítottak meg.