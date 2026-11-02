Igen drága kerekesszéket loptak el a reptéren egy magyar utastól

Több mint egymillió forintos kerekesszéket loptak el októberben egy magyar utastól a malagai repülőtéren. Lakatos Emesét leszálláskor már csak a reptéri kerekesszék várta, mert a sajátját egy másik utas elvitte – számolt be róla az RTL.

Lakatos Emese azt követően utazott Spanyolországba a családjával, hogy kézi hajtású kerékpárjával megnyerte a Wizzair félmaratonját és 150 ezer forintos kupont kapott a cégtől.

A család szeretne kártérítést igényelni a cégtől. A megkárosított utas a csatornának elmondta, a légitársaság nem ellenőrizte le a cetlit, amit a poggyászokra tesznek. A család szerint az egyik reptéri dolgozó látta a kerekesszékkel elrohanó párost.

Lakatos Emese 5 évet várt erre a bizonyos kerekesszékre, amit nem sokkal az utazás előtt kapott meg. Elmondása szerint ilyen széket újonnan öt évente lehet kapni a jogszabály szerint. Ezért most a régi, rossz állapotú kerekesszékével kell közlekednie, amíg nem lesz más megoldás.

A Wizz Air a csatornának azt mondta, a biztonsági kamerák felvétele alapján Emese kerekesszékét a repülőgép ajtajához szállították, ahonnan azt más utasok vélhetőleg eltulajdonították. Az ügyben a spanyol rendőrség folytat nyomozást.