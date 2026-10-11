Tizenéves banda rabolta ki az embereket a KÖKI-nél

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a négy elkövető közösen lépett fel az áldozatokkal szemben: körbevették, fenyegették és több alkalommal bántalmazták őket, miközben értékeiket – köztük karórát, karkötőt, készpénzt és ruházati cikkeket – próbálták megszerezni.

Az első sértett a fenyegetés hatására átadta a karóráját, a második megtámadott tizenévest bántalmazták, és négyezer forint átadására kényszerítették, míg a harmadik áldozatot arcon ütötték és egy autóbuszra menekülve is tovább bántalmazták, ám tőle végül nem tudtak értéket elvenni.

A rendőrség a kapott személyleírások alapján

másfél órán belül mind a négy feltételezett elkövetőt azonosította, elfogta és előállította.

A fiatalkorú gyanúsítottakat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága vizsgálja, hogy a társaság tagjai összefüggésbe hozhatók-e más, korábban elkövetett hasonló bűncselekményekkel.