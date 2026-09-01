Nem tudta elviselni, hogy volt barátnője mással van

A vádirat szerint a férfi 2025. január 2-án a délutáni órákban felkereste az egy kelet-nógrádi kistelepülésen lakó ismerősét, mert megtudta, hogy ott tartózkodik a volt barátnője a jelenlegi élettársával.

Bement a házba és ott többször ököllel arcon és fejen ütötte, majd meg is rúgta az egy fotelben ülő férfit, aki a bántalmazás során nyolc napon túli gyógytartamú sérüléseket szenvedett, de fennállt a lehetősége a súlyosabb, életveszélyes sérülés keletkezésének is.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a visszaeső férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Az ügyészség a vádiratában – abban az esetben, ha a férfi a bűncselekmények elkövetését a váddal egyezően beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról halmazati büntetésként – mértékes indítványként 7 év börtönbüntetés és 7 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt – olvasható a főügyészség közleményében.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.