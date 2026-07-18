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Close-up of a young adult rolling a marijuana joint against a blurred background. Man placing desiccated marijuana leaves inside rolling paper.
Nyitókép: juanma hache/Getty Images

Gyerekeknek árulta a drogot, szép summát szedett össze

Infostart / MTI

A férfi korábban csak fogyasztotta a marihuánát a fájdalmai miatt, egy idő után azonban maga is terjeszteni kezdte.

A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt egy dílerrel szemben, aki kiskorúaknak árult drogot hónapokon keresztül - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A korábbi fejsérülése miatt krónikus fejfájásban szenvedő kiskunfélegyházi férfi – az idősebb vádlott – rendszeres marihuánafogyasztó volt. A kábítószer egy részét gyermekkori ismerősétől, a szintén droghasználó vádlott-társától szerezte be, idővel pedig a környezetében maga is árulni kezdte:

nyolc rendszeres vevőjéből hárman kiskorúak voltak, akik hónapokon át, heti több alkalommal vásároltak a grammonként 5 ezer forintért kínált kannabiszból.

A férfi néhány hónap alatt közel egymillió forint jövedelemre tett szert – írták.

Az ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló férfit a kábítószer-kereskedelem súlyosabban minősülő – tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek átadással elkövetett – bűntettével, szabadlábon lévő társát kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. Mindkettőjükkel szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség azzal, hogy a bűnösen szerzett vagyont is el kell kobozni – áll a közleményben.

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