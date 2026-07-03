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Close up of seatbelt with damaged webbing in door frame of crashed car. Broken auto glass on rain soaked roadway and inside car.
Nyitókép: SoCalShooter/Getty Images

Ukrán férfi okozott halálos balesetet, letartóztatták

Infostart / MTI

A férfi nagy sebességgel vezetett és figyelmetlen volt, kisodródott egy kanyarban. Utasai közül egy gyermek súlyosan megsérült és egy nő meghalt.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte annak az 51 éves ukrán férfinak a letartóztatását, aki halálos balesetet okozott június végén Tószeg lakott területén kívül – közölte a Szolnoki Járási Ügyészség. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

A vádhatóság indítványa szerint a férfi az általa vezetett személygépkocsival 2026. június 28-án az éjszakai órákban Tószeg lakott területén kívül, a 4613-as számú úton közlekedett Kőröstetétlen irányából Tószeg irányába három felnőttkorú, valamint 8 és 5 éves utasával. A személygépkocsiban utazók valamennyien ukrán állampolgárok voltak, mindannyian használták a biztonsági övet.

A férfi egy 60 kilométer per órás jelzőtáblával védett kanyarba túl nagy sebességgel haladt be, ami miatt a jármű lesodródott a jobboldali útpadkára, majd a meredek árokpartra, ahol a tetejére borult.

A baleset során a gyanúsított, két felnőttkorú utasa és a 8 éves gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett, míg egy 30 éves nő és az 5 éves gyermek súlyos, életveszélyes sérüléseket. A 30 éves sértett másnap a kórházban meghalt.

A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Ukrán férfi okozott halálos balesetet, letartóztatták

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