Hiába betonozta le anyját, miután megölte

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta holttestét.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte csütörtökön, hogy a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével.

A férfi vásárolt be rendszeresen és ellátta a házkörüli teendőket, továbbá testvére gondozásában is részt vett; a sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta a fiát, közöttük a veszekedések mindennaposak voltak.

Mint írták, 2024 januárjában a férfi testvére mozgásfejlesztésen volt, így csak a vádlott és édesanyja tartózkodott otthon. A sértett a délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek, és a vádlott az édesanyját megfojtotta.

Mire a nővérét hazahozták a terápiáról, a férfi a holttestet elrejtette, majd bejelentést tett a rendőrségen az édesanyja eltűnése miatt.

A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta.

A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.