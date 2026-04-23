Pincétől a padlásig állt a csempészcigaretta egy szabolcsi házban

Csaknem 7800 doboz adózatlan cigarettát és majdnem 3 kilogramm ismeretlen eredetű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök egy szabolcsi családi házban – közölte csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény szerint a házban élő 43 éves nő elismerte, hogy jövedéki terméket tart otthon.

A járőrök az egész ingatlant átvizsgálták, ahol szinte mindenhonnan zárjegy nélküli cigaretták kerültek elő: a teraszról, a tárolóból és a lakóház több helyiségéből is. A kamrában a befőttek és üdítők mellett is kiporciózott dohány sorakozott; a fal mellett plafonig pakolva álltak a hatalmas kartondobozok, telerakva a feketepiaci dohányáruval.

A nő a termékek eredetét és birtoklásának jogszerűségét nem tudta igazolni és arra sem kívánt válaszolni, hogyan kerültek hozzá.

A pénzügyőrök 7780 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát és 2,6 kilogramm ismeretlen eredetű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, több mint 20 millió forint értékben. Az ügyben költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; a nő mintegy 30 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.