2026. április 23. csütörtök Béla
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által Szabolcsban lefoglalt adózatlan cigaretták egy része.
Nyitókép: NAV

Pincétől a padlásig állt a csempészcigaretta egy szabolcsi házban

Infostart / MTI

A NAV pénzügyőrei közel nyolcezer doboz zárjegy nélküli cigarettát és vágott dohányt foglaltak le az ingatlanból, a kamrában a befőttek közt is dohány sorakozott.

Csaknem 7800 doboz adózatlan cigarettát és majdnem 3 kilogramm ismeretlen eredetű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök egy szabolcsi családi házban – közölte csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény szerint a házban élő 43 éves nő elismerte, hogy jövedéki terméket tart otthon.

A járőrök az egész ingatlant átvizsgálták, ahol szinte mindenhonnan zárjegy nélküli cigaretták kerültek elő: a teraszról, a tárolóból és a lakóház több helyiségéből is. A kamrában a befőttek és üdítők mellett is kiporciózott dohány sorakozott; a fal mellett plafonig pakolva álltak a hatalmas kartondobozok, telerakva a feketepiaci dohányáruval.

A nő a termékek eredetét és birtoklásának jogszerűségét nem tudta igazolni és arra sem kívánt válaszolni, hogyan kerültek hozzá.

A pénzügyőrök 7780 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát és 2,6 kilogramm ismeretlen eredetű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, több mint 20 millió forint értékben. Az ügyben költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; a nő mintegy 30 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

nav

csempészet

cigaretta

dohánytermék

zárjegy

nemzeti adó- és vámhivatal

szabolcs-szatmár-bereg vármegye

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Forint: délután jött a fordulat

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azonban délután a szerda este látott szintekre erősödött vissza.

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.

