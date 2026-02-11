ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

„Művelt és karizmatikus” anya- és tömeggyilkos rém horrortörténetét hozták nyilvánosságra – sürgős

Infostart / MTI

Tanúkat keres a francia igazságszolgáltatás egy 1967 és 2022 között több országban 89 kiskorú sérelmére szexuális bűncselekményeket elkövető 79 éves férfi ügyében, aki bevallotta, hogy évtizedekkel ezelőtt megölte a saját anyját és a nagynénjét.

Étienne Manteaux, az ügyben illetékes délkelet-franciaországi Grenoble ügyésze kedden tette közzé a felhívást, amelyben nyilvánosságra hozta a gyanúsított, Jacques Leveugle nevét is.

„A cél az, hogy lehetőséget adjunk a lehetséges áldozatoknak, hogy jelentkezzenek” – mondta az ügyész egy sajtótájékoztatón.

A gyanúsított ellen 2024 februárjában indult eljárás, akkor előzetes letartóztatásba helyezték 89 kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanúja miatt, amelyeket feltételezhetően 55 éven keresztül követett el. A férfi később nagyon szigorú rendőri felügyelet mellett szabadlábra került, de annak feltételeit nem tartotta be, így 2025 áprilisa óta ismét előzetes letartóztatásban van.

A vádhatóság szerint a bűncselekményeket Németországban, Svájcban, Marokkóban, Nigériában, Algériában, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Kolumbiában és Franciaországban, valamint Új-Kaledóniában, a Franciaországhoz tartozó Csendes-óceáni területen követte el.

„Ezekben a különböző országokban járt, és minden egyes helyen, ahol letelepedett, hogy iskolákban dolgozzon, tanár legyen, fiatalokkal találkozott, és szexuális kapcsolatokat létesített velük” – mondta az ügyész.

Jacques Leveugle, „művelt és karizmatikus”, szárnyai alá vette ezeket a fiatalokat, és „intellektuális vonzalommal” közelítette meg a kiskorúakat.

A sértettek számát egy USB adathordozón rögzített dokumentumok alapján állapította meg a rendőrség, amelyeket a férfi készített, és amelyek „szexuális kapcsolatokra” utalnak 13 és 17 év közötti kiskorúakkal – mondta az ügyész. Az USB meghajtót, amelyre írásos dokumentumokat mentett el a gyanúsított, az unokaöccse találta meg.

Arra a kérdésre, hogy miért nem hozták nyilvánosságra ezt az ügyet az eljárás kezdetén, az ügyész elmondta, hogy „ez egy kicsit egyedi eset volt, először biztosak akartunk lenni a tények valódiságában”.

„Azt hittük, hogy sikerül majd a rendőrségen belül az összes áldozatot azonosítani, de rájöttünk, hogy falba ütközünk (...) csak néhány név, keresztnév jelenik meg, 40 évvel ezelőttről” – hívta fel a figyelmet az ügyész.

A gyanúsított a nyomozás során elismerte, hogy megölte az édesanyját és nagynénjét is. Bevallotta, hogy a 1970-es években egy párnával megfojtotta a rákbetegségben szenvedő édesanyját, aki végső stádiumban volt, majd a 1990-es években a 92 éves nagynénjét is egy párnával ölte meg álmában, miután az asszony nem akarta, hogy elutazzon tőle – tette hozzá az ügyész.

A gyilkossági ügyekben, amelyeket a vádlott beismert, külön vizsgálat indult.

A nemi erőszak és a szexuális bántalmazások ügyében eddig körülbelül 150 embert hallgattak meg, de eddig csak kettő döntött úgy, hogy feljelentést tesz – közölte az ügyész.

„Az ügy sajtossága a sértettek valódi ambivalenciája” – jelezte a nyomozást vezető Serge Procédes ezredes, utalva a „befolyásolási” jelenségre, egy „hálóra, amelyet a férfi szőtt minden egyes fiatal köré ott, ahol intellektuálisan is elkötelezte magát, hogy jobban kielégíthesse szexuális vágyait”.

A tanúk felkutatásának célja megtalálni az eddig azonosítatlan sértetteket, mert tényleg „sürget az idő” az ügyész szerint, aki utalt a vádlott korára, valamint megemlítette a szexuális bűncselekmények elévülésének problémáját is (2018-ig 20 év volt a nagykorúság után, azóta 30 év), amely eleve kizárja az eljárás alól az 1993 előtt elkövetett cselekményeket. Az ügyész jelezte, hogy a bírósági eljárást 2026-ban le kell zárni, ezért még ebben az évben várják a tanúk jelentkezését.

