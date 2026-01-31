ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Csúnyán csalt a gazdajelöltekkel, egy órában minden elmondott nekik

Infostart

Elfogtak a Pest vármegyei nyomozók egy 43 éves férfit, aki egy kft. ügyvezetőjeként hamisan igazolta képzések teljesítését az ügyfeleinek - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi még tavaly nyáron került a rendőrök látókörébe. A gyanú szerint egy társaság ügyvezetőjeként az általuk szervezett képzésekre jelentkezőknek - bizonyos összegekért cserébe - a vizsgakövetelmények teljesítése nélkül tette lehetővé azt, hogy

mindössze egy óra alatt elvégezzék az aranykalászos gazda kurzust.

A képesítés nemcsak a termőföldek megvásárlásának jogi kritériuma, hanem ezen felül a közbeszerzések során a pályázatok, illetve támogatások elnyerésében is előnyt jelent - emelték ki.

A nyomozók az információk alapján kedden egy szentmártonkátai vendéglőben ütöttek rajta a férfin, amikor az éppen 23 embert vizsgáztatott a képzés keretein belül.

Kiderült, hogy az ügyvezető igazolta minden jelenlévőnek a kötelező, 192 órás szakmai gyakorlati időt, amit a résztvevők ténylegesen nem teljesítettek. Ezen felül pedig egyikük sem rendelkezett egészségügyi alkalmassági vizsgálattal.

A helyszínen tartott kutatás során számítástechnikai eszközöket, készpénzt, előre kiállított bizonyítványokat és egyéb, a vizsgáztatáshoz kapcsolódó iratokat foglaltak le. A cég székhelyén további több ezer oldalnyi dokumentációt és elektronikus adatokat foglaltak le. Mindezek mellett zár alá vették az elkövető lakását, a cég bankszámláiról pedig mintegy 20 millió forintot zároltak.

A nyomozók K. Leventét 23 rendbeli vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

