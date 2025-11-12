ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 12. szerda
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Hagyta meghalni édesanyját, majd napokig élt együtt a holttesttel

Infostart

A büntetett előéletű férfi nem vett tudomást édesanyja romló állapotáról, holott az több napon át jelezte fiának, hogy nincs jól, fájdalmai nem enyhülnek.

A Dunakeszi Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki beteg, majd időközben elhunyt édesanyjához nem hívott orvost – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi együtt élt édesanyjával dunakeszi otthonukban.

Az asszony betegségeiből eredően mozgásában korlátozott, utóbb ágyhoz kötött volt.

A sértett 2024. augusztus elején jelezte a fiának, hogy nem érzi jól magát. Pár napra rá ismét szólt a fiának, hogy a panaszai nem szűnnek, azonban a fia a sértett folyamatos fájdalmai ellenére nem hívott orvost. A vádlott másnap elment a háziorvoshoz, ahol a sértett számára táplálék kiegészítőt íratott fel, azonban nem jelezte, hogy az édesanyja nincs jól. A sértett fájdalmai nem szűntek meg, állapota folyamatosan romlott, már nem evett, nem kommunikált.

Az anya 2024. augusztus 9-én már nehezen vette a levegőt, a kérdésekre nem válaszolt, azonban fia ekkor sem értesítette a mentőket. A sértett aznap meghalt.

A vádlott négy napig édesanyja holttestével élt, majd jelzett a háziorvosnak.

Azzal, hogy a férfi az édesanyja romló állapotát észlelte, ennek ellenére sem orvost, sem mentőt nem hívott hozzá, a sértett részére nem nyújtott segítséget, pedig az tőle elvárható lett volna.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a büntetett előéletű férfit segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.

