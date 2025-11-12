Éjszaka, esőben, utánfutóval száguldozott a román sofőr az M1-esen, meg is lett az eredménye – videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves román férfival szemben, aki – a vád szerint – nem megfelelően választotta meg járműve sebességét az autópályán és ezzel balesetet okozott – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a 30 éves férfi 2023 decemberében közlekedett járművével és a hozzákapcsolt utánfutóval Mosonmagyaróvár irányába az M1-es autópályán. A járműben egy utast szállított, így haladt az esőtől nedves úttesten.

Közlekedés során nem volt kellő figyelemmel a nedves útviszonyokra és a jármű mögé kapcsolt utánfutóra, ezért megcsúszott, majd keresztbe fordulva a szalagkorlátnak ütközött.

Az onnan visszacsapódó autó a gyorsítósávon közlekedő jármű oldalának is ütközött. A baleset során a vádlott által vezetett jármű utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

A terhelt ellen az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Az érdemi döntést az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

Az ütközésben megsérült másik autó fedélzeti kamerája látványos videót rögzített a csúszásról és ütközésről: