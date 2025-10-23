ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

A nagyinál bujkált a top 50-es bűnöző – videó

Infostart / MTI

A nagymamájánál bujkált a Magyarország 50 legkeresettebb bűnözője toplistáján szereplő drogdíler, akit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége Komárom-Esztergom vármegyében fogta el.

A KR NNI közlése szerint a 32 éves férfi már két éve bujkált a hatóságok elől, miután jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt. A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi 2 kilogramm speedet próbált meg átvenni egy Zala vármegyei autómosóban a felső kapcsolatától, amikor a rendőrök lecsaptak rá.

A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányságon egy másik ügyben, rongálás és kábítószer birtoklás miatt is eljárást folytattak vele szemben.

A vádlott azonban sem ennek az ügynek a befejezését, sem a korábbiban az ítélethirdetést nem várta meg, az első adandó alkalommal megszökött – írták.

A rendőrök megpróbálták felkutatni, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék már európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, azt feltételezve, hogy esetleg külföldön tartózkodhat.

Végül a KR NNI fejvadászai a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén élő nagymamájához, és kiderült, hogy az unoka nála bujkál.

Az október 16-án végrehajtott rajtaütést követően a körözött férfit előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, és azóta – a jogerősen rá kiszabott – fegyházbüntetésének letöltését is megkezdte – áll a közleményben.

Már gyülekeznek a Békemenetre – október 23-i események percről percre
