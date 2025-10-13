ARÉNA - PODCASTOK
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

NAV: felszámoltak egy adócsaló céghálót, 900 millió forint lehet a kár

Infostart / MTI

Egy főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta a pénzügyőrök, az elkövetők számlagyárként működtettek különböző strómanok ügyvezetése alatt álló vállalkozásokat; a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 900 millió forintra tehető - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Az ügyben érintett cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, úgy hárítottak át közel 900 millió forint összegű általános forgalmi adót 33 társaságra, hogy értékesítéseik után nem teljesítették az áfafizetési kötelezettségüket.

A haszonhúzó társaságok a fiktív számlák ellenértékét banki utalásokkal teljesítették, amely pénzösszegeket - összesen közel 3 milliárd forint - a bűnelkövetői kör tagjai felvették a közvetítő cégek bankszámláiról, majd készpénz formájában a haszonhúzó társaságok ügyvezetői részére továbbították.

A nyomozók 17 helyszínről 17 embert állítottak elő,

akiket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 ember letartóztatását és egy ember bűnügyi felügyeletét rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság.

Az ügyben csaknem 300 millió forint értékben foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat, valamint készpénzt.

