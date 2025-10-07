ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd
Nyitókép: Pixabay

Egy komplett illegális gyárat találtak Nyíregyházán

Infostart / MTI

Tizenkilenc külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását rendelték el a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírái, miután több tonnányi fogyasztási dohányt és több tízezer szál cigarettát találtak egy Nyíregyháza környékén lévő illegális cigarettagyárban - közölte a Nyíregyházi Törvényszék.

A közlemény szerint a nyomozó hatóság október 2-án több helyszínen összehangolt akciót tartott, ugyanis megalapozott gyanú merült fel arra, hogy egy szervezett elkövetői kör tagjai legalább júliustól egy Nyíregyháza környéki tanyán illegális cigarettagyárat üzemeltetnek, illetve másik három telepen a cigaretta alapanyagok, valamint a már elkészített termékek elosztásához több raktárt működtetnek.

Az illegális cigarettagyárban a rajtaütéskor tíz ember tartózkodott, akik a gyár működtetésében, a cigaretta előállításában aznap is részt vettek.

Ezen helyszínen 7420 kilogramm fogyasztási dohányt, 5100 kilogramm dohánylevelet, 65 ezer doboz, valamint 88 ezer szál még be nem dobozolt, adózás alól elvont cigarettát, illetve több raklap csomagolóanyagot és cigarettagyártó gépsort találtak és foglaltak le - írták.

Ezzel egyidejűleg kutatást tartottak két másik helyszínen is: az egyiken 127 500 karton, magyar adójegyet nem tartalmazó cigaretta került elő, a másik, átmeneti raktárként funkcionáló helyszínen az elkövetői kör által használt járműveket, rendszámtáblákat foglalt le a nyomozó hatóság.

A közlemény szerint ezzel egy időben kutatást tartottak egy Hajdú-Bihar megyei településen lévő ingatlanon is, amely raktárként szolgált a külföldről beérkező alapanyagok tárolására, s innen osztották szét konspirált módon a Szabolcs megyei telephelyekre a gyártáshoz szükséges anyagokat.

A nyomozók itt három embert fogtak el, illetve a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, ragasztót foglaltak le. Elfogtak még két embert is, akik sofőrként vettek részt a legyártott cigaretta elszállításában - írták.

Közölték: a magyar adójegyet nem tartalmazó cigarettát az elkövetői kör Ausztria, illetve Szlovákia irányába juttatta ki az országból, továbbértékesítés céljából.

Az alapos gyanú tárgyát képező költségvetési csalás bűntettét a gyanúsítottak rendszeres haszonszerzés céljából, a jövedéki adóról szóló törvényben megállapított feltétel hiányában, hatósági engedély nélkül, hosszabb ideje, szervezetten követték el, mely által rendszeres haszonra tettek szert, s ezzel a költségvetésnek - az elsődleges adatok szerint - legkevesebb felmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak - fogalmaztak.

nyíregyháza

dohány

illegális

cigarettagyár

