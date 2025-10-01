Táppénzzel csalt, és négy hónapig nem járt be a munkahelyére egy győri nő

Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki 2023-ban négy hónapon át hamis orvosi iratokat felhasználva nem járt be dolgozni győri munkahelyére – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 34 éves nő 2023 augusztusától novemberig – egy-egy nap kivételével – nem ment be a munkahelyére. Távollétének igazolására az általa létrehozott, egy orvosi rendelő nevét tartalmazó e-mail címről valótlan tartalmú iratokat küldött a munkáltatója e-mail címére.

A nő által benyújtott iratok azért voltak valótlan tartalmúak, mivel azokat nem az igazolásokon benyújtott orvos készítette.

A nő az iratok benyújtásával becsapta a munkáltatóját, és összesen 667 710 forintos vagyoni hátrányt okozott a magyar állam költségvetésének.

A járási ügyészség költségvetési csalással, valamint több rendbeli közokirat-hamisítással vádolta meg a nőt, és indítványozta, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje.