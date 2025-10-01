Megállították a járműszerelvényt, brutális túlsúlyt mértek rajta

A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Csenger külterületén ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt a napokban – írja beszámolójában a Szabolcs-Szatmár.Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 4040 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket.

A rendőrök a 36 éves ukrán állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.