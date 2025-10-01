ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
331.52
bux:
99157.11
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police car with bright sirens and the city in the background
Nyitókép: Getty Images/ Carrastock

Megállították a járműszerelvényt, brutális túlsúlyt mértek rajta

Infostart

A kötcsei rendőrök nem véletlenül állították meg a járműszerelvényt. Mint kiderült, röpke négy tonnával szállított többet, mint amennyit szabad lett volna.

A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Csenger külterületén ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt a napokban – írja beszámolójában a Szabolcs-Szatmár.Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök az ellenőrzés alatt megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 4040 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket.

A rendőrök a 36 éves ukrán állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.

forrás: Police.hu
forrás: Police.hu

Kezdőlap    Bűnügyek    Megállították a járműszerelvényt, brutális túlsúlyt mértek rajta

rendőrség

jármű

büntetés

túlsúly

szállítás

határrendészet

szerelvény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.
 

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Különleges vendég járt Orbán Viktornál

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges

Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges

A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani - figyelmeztet a Nébih.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Unmasked: Secret BBC filming exposes hidden culture of misogyny and racism inside Met Police

Unmasked: Secret BBC filming exposes hidden culture of misogyny and racism inside Met Police

Panorama undercover investigation captures evidence that "toxic behaviours", far from being driven out of the Met, have been driven underground.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 20:10
Hátba szúrta a menekülő apját
2025. október 1. 14:05
Tiltott mérget használtak Sülysápon, figyelmeztet a hatóság
×
×
×
×