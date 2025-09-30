Tízmillió forinttal lett szegényebb egy szekszárdi nő, amiért hitt az álrendőröknek

Rendőrnek adták ki magukat telefonos csalók. Egy szekszárdi nő tett feljelentést a napokban ismeretlen tettesek ellen, akik rávették, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját - írja a police.hu.

Az áldozatot megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. Az „akció” alatt folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták. Többnyire egy nő tartotta vele a kapcsolatot, de rövid időre egy férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, ezzel is alátámasztva a sztori hitelességét.

A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismét felhívta a figyelmet, hogy idegenek kérésére ne utaljon senki pénzt az általuk megadott idegen számlaszámra.